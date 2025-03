Donald Trump atiza a George Clooney y lo tacha de ser una "estrella de cine de segunda"

George Clooney se ha mostrado en las últimas horas de lo más crítico con Donald Trump y el presidente de Estados Unidos no ha dudado en cargar duramente contra el actor tras sus últimas declaraciones sobre la libertad de prensa.

Todo comenzó cuando el intérprete declaró en una entrevista a la cadena CBS News duranate la promoción de su debut en la obra de teatro "Good Night, and Good Luck" en Brodway. "Estamos viendo esta idea de usar el gobierno para asustar o multar o usar a los medios de comunicación: para hacer que los periodistas sean más pequeños. A los gobiernos no les gusta la libertad de prensa. Nunca les ha gustado. Y eso vale tanto para los conservadores como para los liberales, o para cualquier otro bando. No les gusta la prensa", expresó Clooney.

La respuesta de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, tras las palabras del actor, no ha dudado en contestarle públicamente a través de un duro mensaje en la red Truth Social, desprestigiándolo como artista y tachándolo de ser una "estrella de cine de segunda".

George Clooney en el estreno de su obra de teatro en Broadway Gtres

"Luchó duro por la elección de Joe Biden, y luego, justo después del Debate, lo abandonó como a un perro. Más tarde, supongo que bajo las órdenes del campamento de Obama, se lanzó a por 'Kamala', solo para darse cuenta pronto de que esto no iba a funcionar demasiado bien", ha escrito Trump sobre Clooney. Además, también ha sido muy crítico con el medio acreditado, 60 minutos, de la CBS News. "60 Minutes incluso insertó fraudulentamente respuestas falsas en su desastrosa entrevista, emitida justo antes del día de las elecciones, en uno de los acontecimientos más vergonzosos y deshonestos de la historia de la emisión... ¿Y ahora otra vez George Clooney? ¡Su agente de prensa debería estar ganando una fortuna! George debería de dejar la política y centrarse en la televisión porque las películas no le funcionan".

Richard Gere contra Trump

Clooney no ha sido el único actor que ha cargado contra Donald Trump. Richard Gere es otra de las estrellas de Hollywood que no ha dudado en criticar al presidente de Estados Unidos públicamente. Durante la gala de los Premios Goya en Granada, el intérprete dedicó una parte de su discurso a Trump. "Vengo de un lugar muy oscuro en America, donde tenemos un matón y un matón que es el presidente de los Estados Unidos. Pero no es sólo en los EE.UU. Es en todas partes", expresó Gere. "Tenemos que ser valientes. Tenemos que estar dispuestos a dar la cara, decir la verdad, ser honestos"