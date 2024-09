George Clooney y Brad Pitt: ¿dónde está el truco?

Brad Pitt tuvo su ensayo en «El curioso caso de BenjaminButton», rejuveneciendo conforme pasan los años. Quince años después, o su reloj sigue marchando hacia atrás o ha viajado de la mano de George Clooney hasta la fuente de la eterna juventud. ¿Cómo es posible que ambos vivan ajenos al envejecimiento que sufrimos el resto?

En el caso de Pitt, no vamos a eludir que la genética le trató con cariño, pero no achaquemos todo a su ADN. Tampoco a su legión de entrenadores y chefs personales, aunque algo harán en la reparación de los estragos que trae la edad. Podría ser que el secreto de su no envejecimiento esté en los viñedos del Château Miraval, una propiedad en el corazón de la Provenza de la que nació su línea de cremas antiedad a partir de los principios activos de sus uvas. Ayudará, pero la vejez no se combate solo con cosmética.

Si la belleza se asienta en un estilo de vida saludable, tendremos que volver a su genética al recordar sus particulares descensos a los infiernos. Aunque nos queda la hipótesis más verosímil: la medicina y la cirugía estética. Creedme que esta magia del siglo XXI está ya al alcance de la mayoría.

Brad Pitt Gtres

La tersura y luminosidad de la piel se consiguen con plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento obtenidos de la propia sangre para reparar y regenerar. Dos sesiones al año son suficientes. El bótox rejuvenece y relaja la expresión de la mirada. Y para mantener las estructuras faciales en su lugar –por ejemplo, la mandíbula o el «cuello de pavo»–, pasamos a los hilos líquidos tensores o los inductores de colágeno. Pitt se ha unido a Clooney en la película «Wolfs» para deconstruir el arquetipo del «lobo solitario» y ambos han desatado la locura en Venecia. De este último destaco el tiempo y esfuerzo que dedica a cuidar su salud física y mental. Mucho ejercicio, alimentación saludable, consumo limitado de cafeína y alcohol e hidratación constante, además de horas de sueño, conexiones sociales saludables y hacer aquello que te desestresa, como caminar o meditar.

George Clooney Gtres

Luego está cómo te vistes, cómo te peinas y algunos tratamientos que mejoran la belleza y la salud, como la sueroterapia y el pellet de hormonas bioidénticas. Clooney es fan de la primera, una terapia intravenosa rica en antioxidantes y vitaminas que van directamente a la sangre. Mejora la apariencia de la piel, estimula el sistema inmunológico, desintoxica el hígado y reduce los signos de envejecimiento. Con el pellet, los hombres compensan el descenso hormonal causante de acumulación de grasa abdominal, pérdida de energía y baja líbido.