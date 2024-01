Donald Trump vuelve a provocar el enfado por la música que elige en sus mítines

La importancia de la música en política es incuestionable, más en campaña. Moviliza emociones, permiten al votante viajar al pasado y rememorar grandes momentos. Incluso ridiculizar al adversario político. Donald Trump la utiliza como herramienta potentísima, pero su elección, como otras tantas decisiones, siempre arrastra alguna polémica.

Durante un mitin en Dakota del Sur, el candidato republicano ha escogido una canción de los Smiths provocando el enfado del guitarrista Johnny Marr. Cuando se enteró de que el tema "Please, please, let me get what I want", que él había coescrito, enfureció y recurrió a las redes sociales para decir que "nunca en un millón de años" habría pensado que esto pudiera suceder. Para su sorpresa, la periodista Soorin Kim le respondió que la música de los Smith se está escuchando en los mítines de Trump con mucha más frecuencia de lo que él cree. Según ha insinuado, Johnny emprenderá acciones legales.

No es el primer enfado que provoca Trump con la utilización de la música sin permiso en sus actos políticos. En 2018 fue Steven Tyler, de Aerosmith, quien envió unas cartas al entonces presidente exigiéndole que dejara de reproducir las canciones de la banda en sus mítines. También Rihanna se vio obligada a hacer esta misma petición por escrito después de que Trump escogiese su exitoso tema "Don’t Stop The Music"para un evento en Tennessee. Igual hicieron los herederos de Prince y Tom Petty.

Neil Young interpuso en 2020 una denuncia alegando que no tenía la licencia para reproducir sin permiso sus temas "Rockin' in the Free World" y "Devil's Sidewalk". El cantante canadiense opuso públicamente en lo que calificó como una "campaña antiamericana, de ignorancia y odio". Declaró que llevaba quejándose del uso de Trump de su música desde 2015, pero sus reclamaciones habían sido ignoradas "deliberadamente". Después de esto, artistas como Mick Jagger, Keith Richards, Aerosmith o Elton John firmaron una carta abierta en la que rogaron a los políticos que pideran permiso para utilizar su música en los eventos de campaña.