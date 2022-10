Neil Young pierde el control: sus canciones ya se usan para anuncios aunque lo deteste

Cuando en 2021, Neil Young vendió buena parte de su catálogo a la compañía Hipgnosis, ya sabía que estaba vendiendo su alma. Por una gran cantidad de dinero que no llegó a trascender y mediante la firma de un contrato con cláusulas interminables, el canadiense entregaba el control de sus canciones a una empresa que se ha especializado en obtener un gran beneficio de los derechos editoriales de centenares de repertorios. Una de las consecuencias no deseadas por el autor de “Harvest” era que sus temas terminasen sirviendo de banda sonora a anuncios de televisión, algo a lo que se ha opuesto durante toda su vida con inquebrantable rotundidad. Sin embargo, la cadena de televisión NBC ha emitido un anuncio de la liga de fútbol americano utilizando “Old Man”, una de sus canciones más legendarias. Los temas de Young fueron retirados de Spotify a comienzos de año y siguen si estar disponibles.

Según parece, el contrato de venta de los derechos de sus temas no autoriza a Hipgnosis a emplear las versiones originales de Young con uso comercial, pero sí puede hacerlo a través de versiones. Así, para el citado anuncia, quien canta “Old Man” es el artista Beck, que canta los versos “Viejo, echa un vistazo a mi vida, me parezco mucho a ti”, que la cadena ha utilizado como guiño al partido que quiere promocionar y que enfrenta a Tom Brady, legendario y veterano jugador contra Patrick Mahomes, una de las revelaciones de la liga 20 años más joven.

De la posición anticomercial de Neil Young no solo ha dejado muestras en entrevistas, sino que llegó a cantarlo en su canción de 1988 “This Note’s for You”, en la que precisamente criticaba el uso del rock en la publicidad. El videoclip de aquel tema incluía la presencia de un imitador de Michael Jackson cuyo cabello empezaba a arder. “No canto para Pepsi / No canto para Coca-Cola / No canto para nadie / Me hace parecer una broma”. La respuesta del legendario artista ha sido la protesta en redes, la única que le quedaba, asumiendo las consecuencias de sus propias decisiones. Así, colgó una imagen en su Instagram en la que recordaba que a él “no le patrocina nadie”.