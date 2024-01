"Casi dos tercios de los republicanos creen que Trump seguiría siendo apto para ser presidente incluso si fuera condenado por un delito"

¿Qué significa la rotunda victoria de Trump en Iowa para sus rivales republicanos?

Deben estar decepcionados de que, incluso cuando uno combina su apoyo, Trump haya atraído más votos que todos ellos juntos. Vivek Ramaswamy se ha retirado, respaldando a Trump, lo que no parece contribuir en nada al potencial de Haley o De Santis para reformar al expresidente; de hecho, probablemente sea lo contrario. Pero incluso cuando se piensa en la opinión dentro de un solo partido político, hay que recordar que la cultura política varía entre los 50 estados de Estados Unidos. Los republicanos de Iowa son un grupo relativamente conservador, incluso entre sus compañeros republicanos estadounidenses. El clima en Iowa fue muy duro la noche del caucus y la participación fue casi la mitad que hace cuatro años. Podría haber resultado en una participación que se haya inclinado más hacia un candidato que ha logrado construir un núcleo duro de seguidores que siguen creyendo que fue estafado para quitarle una victoria en las elecciones presidenciales hace cuatro años, y que todos los partidarios de Trump en Washington DC El 6 de enero de 2021 eran simplemente turistas que deseaban ver mejor el cumplimiento del proceso democrático. Trump puede tener más dificultades en New Hampshire, donde, según se informa, Nikki Haley está a poca distancia. Pero la oposición republicana a Trump no se ha unido detrás de un solo candidato. Y estos dos candidatos más probables, a pesar de gastar millones de dólares, todavía están muy por detrás. Menos de 60.000 votantes apoyaron a Trump en Iowa. Se trata de una pequeña fracción de los aproximadamente 170 millones de ciudadanos que probablemente estarán registrados para votar en las elecciones generales de noviembre, pero puede ser suficiente para lanzar a Donald Trump a la nominación republicana y posiblemente incluso ser el comienzo de su regreso a la Casa Blanca. .

¿Qué candidato republicano tiene posibilidades de competir con Trump?

A menos que las circunstancias cambien, no parece haber suficiente apoyo dentro del Partido Republicano para que Haley o De Santis supongan un desafío fuerte para Trump. El magnate no solo ganó en Iowa, sino que ganó en todos los condados excepto uno; aquí su apoyo es amplio dentro del Partido Republicano. Si tiene algo parecido a ese tipo de influencia entre los republicanos del resto del país, es difícil imaginar que vaya a ser derrotado.

¿Es posible que la Justicia frene las aspiraciones de Trump de ser el candidato republicano o de enfrentarse a Biden?

Una encuesta realizada por Edison Research a 1.628 republicanos de Iowa encontró que casi dos tercios de los encuestados sentían que Trump seguiría siendo apto para ser presidente de los Estados Unidos incluso si fuera condenado por un delito. Aunque esto pueda resultar sorprendente para muchos observadores, sugiere que los diversos juicios legales de Trump podrían dañarlo: casi un tercio de la misma muestra republicana consideró que un Trump condenado no sería apto para volver a servir en el cargo, y ese nivel de erosión del apoyo podría dejar su campaña para la Casa Blanca seriamente dañada en las elecciones generales, si no en la carrera hacia la nominación. Se podría esperar que la gran proporción de votantes estadounidenses que se identifican como independientes adopten una posición más crítica que la de los republicanos ya comprometidos. Por supuesto, responder a las preguntas de los encuestadores sobre situaciones hipotéticas no es lo mismo que tomar esas decisiones en tiempo real: podría ser que la consternación de los republicanos ante la perspectiva de otro mandato de Biden persuadiera a un número sustancial de escépticos a elegir otro mandato de Trump, pase lo que pase. puede.

¿Podrá Biden convencer a los estadounidenses de que Trump es un peligro para la democracia?

En la misma encuesta, los republicanos de Iowa citaron la economía y la inmigración como los temas clave que motivaron sus decisiones políticas. Son cuestiones importantes, resuenan fuertemente en todos los partidos y son el tipo de problemas que a menudo se atribuyen a la administración actual. El calor generado por estas cuestiones fácilmente podría servir para desdibujar otros debates legítimos. Los votantes tienden a tomar sus decisiones basándose en las cosas que son importantes para ellos en el momento de la elección. Ya han pasado más de tres años desde que las acciones de la turba en el Capitolio de Estados Unidos y la memoria pública de esos acontecimientos, ayudada por esfuerzos considerables de muchos líderes republicanos, pueden haberse suavizado. Por otro lado, más del 60% de esos mismos republicanos de Iowa estaban a favor de una prohibición nacional del aborto, una cuestión que encendió a los votantes demócratas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho al aborto a nivel nacional. Los partidarios de ambos partidos creen que el otro lado es el peligro para la democracia. Los demócratas ven a Trump como un populista con tendencias autoritarias. Los republicanos del MAGA siguen convencidos de que Biden y los demócratas ya se han robado una elección.

