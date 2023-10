Eugenia Martínez de Irujo estalla contra Cayetano: "Se aprovecha de que los demás no abrimos el pico"

Eugenia Martínez de Irujo asistió ayer al funeral de Marta Chávarri, que se ofició en Los Jerónimos de Madrid. A su llegada se mostró prudente, aunque contundente, ante las últimas declaraciones de su hermano Cayetano. "Mira, yo vengo a un funeral, no vengo a...", dijo antes de entrar en el templo.

Sin embargo, a la salida se pronunció al respecto: "¿Sabes lo que le pasa a Cayetano? Pues que se aprovecha de que los demás no hablamos. Debe ser eso por que si no. Que yo creo que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. Es el problema. Es el problema", confesó. Unas declaraciones con la prensa aprovechó para preguntarle que si el que calla otorga, a lo que ella respondió entre risas: "Yo no, yo no otorgo nada".

Cayetanoadmitió la semana pasada en TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, que de sus seis hermanos tan solo tiene relación con Fernando y habló del gran distanciamiento que mantiene actualmente con Eugenia. "Hemos pasado por varias etapas y ahora pues estoy pendiente de tener una conversación a fondo con ella, para empezar de cero... una nueva relación", explicó. "Eugenia tiene su marido, ya no me necesita... está feliz, contentísima con su vida, cosa que me alegra, porque es lo que siempre he querido. Hasta que nació mi hija ella fue la niña de mis ojos", aunque se lamentó que "desde que murió mi madre Eugenia se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí".

Según Cayetano, la publicación de sus polémicas memorias en 2019 provocó el distanciamiento total con sus hermanos. "Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad que es Fernando, y que hay otros cuatro que me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida", dijo en una entrevista concedida a Toñi Moreno.