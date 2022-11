Cayetano Martínez de Irujo: “Nunca mi madre imaginó tanta desunión familiar”

El próximo domingo, 20 de noviembre se cumplirán ocho años del fallecimiento de la Duquesa de Alba, y su hijo Cayetano Martínez de Irujo la recuerda «como si se hubiera sido ayer. Tengo con ella una relación espiritual muy grande, y me acuerdo mucho de esa unión tan estrecha, también de la tantísima confianza que tuvimos el uno con el otro los cincos últimos años de su vida, en los que yo despachaba con ella el dirigir todo su patrimonio», detalla.

¿Organizará, como todos los años, la Misa en recuerdo de su progenitora?

Si, voy a seguir organizándola. Será el mismo día 20, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia de los Gitanos de Sevilla. Un homenaje a su recuerdo.

Quiero pensar que en esta ocasión asistirán sus hermanos...

No sé si vendrán todos, yo se lo he comunicado, y ya veremos si finalmente asisten o no. En años anteriores estuve solo, y sí que puedo confirmar que éste estarán mis dos hijos, Luis y Amina, mi ex mujer, Genoveva, mi pareja, Bárbara, Carmen Tello y su marido, Curro Romero, el viudo de mi madre, Alfonso Diíez, y sus dos médicos, a los que mi madre adoraba.

Con Alfonso Díez sigue manteniendo una gran amistad.

Es una gran persona, un hombre extraordinario, y mantengo con él una relación de cariño y de agradecimiento por los años en los que vivió con mi madre.

La Duquesa siempre luchó por mantener a sus hijos unidos. Si hoy viera la situación seguramente se moriría de pena, ¿no?

Ella no se esperaba que, tras su muerte, fuera a haber tanta desunión, que sucedieran las cosas como han sucedido. Vamos, ni en el peor de sus sueños.

¿Usted se lo esperaba?

No, tampoco.

Ahora mismo a los hermanos Alba no se les ve juntos, han tomado caminos separados. Es una pena.

Desde luego. Con Carlos, el mayor, actual duque de Alba, tengo una relación correcta. Nos reunimos y hablamos durante dos horas. Me quedé satisfecho, le dije todo lo que pensaba, y él también.

¿Y con el resto?

Con Alfonso y Jacobo no hay relación, ni tan siquiera nos vemos.

Al contrario que con Fernando.

Mi relación con él es muy cercana. Y con mi hermana Eugenia no es como antes, pero es buena. Fernando es mi hermano del alma.

Cayetano parece haber superado aquellos problemas graves de salud que le llevaron al hospital y a ser operado de urgencia por una obstrucción en el aparato digestivo. Hoy confiesa que «me encuentro muy bien, gracias a Dios, el problema está superado. Le debo al doctor Enrique Moreno el haberme revivido de la forma en que lo he hecho y el estar contento hoy en día, pudiendo atender todas mis cosas, mis negocios, practicar mi deporte. Todos los días le doy las gracias a Dios y, por supuesto, a mi médico».

Su ex mujer, Genoveva Casanova, trabaja a su lado y hace unos días tuvo palabras muy elogiosas para su pareja, Bárbara.

Se llevan muy bien.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su novia, Bárbara Mirjan

Con Bárbara se le ve muy feliz.

Soy muy feliz. Y me siento así porque tengo una familia muy unida, y me refiero a Genoveva, a nuestros hijos, Luis y Amina, mi pareja Bárbara y mi hermano Fernando. Estamos unidos, muy sintonizados, mi pareja me hace muy feliz y a Genoveva la quiero mucho.

¿Trabaja con usted?

Sí, en la finca La Motilla y en la del norte de España. Organizamos eventos y es muy eficiente.

Sus hijos son dos muy buenos estudiantes.

Lo son. Muy buenos. Luis estudia el último año de carrera y tiene un precontrato con una firma internacional muy importante, y Amina estudia un máster en el Instituto de Empresa, en Madrid

Una ciudad que no frecuenta...

Poco. Actualmente estoy asentado en Sevilla. Ahora he conseguido que me permitan crear un embalse, después de veinticinco años de negociaciones, el campo es una de las inversiones de futuro más estables y seguras. Y si además cuentas con un buen embalse, mucho mejor. Y más con la sequía que estamos padeciendo en los últimos años.