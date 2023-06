Cayetano Martínez de Irujo responde a Pocholo por acusarle de "chivato" y "pánfilo"

Pocholo fue uno de los últimos invitados al programa "Mi casa es la tuya" de Bertín Osborne. El aristócrata se pronunció sobre su pasada amistad con Cayetano Martínez de Irujo y no tuvo ningún reparo en atacarle duramente y dar su opinión sobre el hijo de la duquesa de Alba.

"Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo una educación. No como algunos amigos tuyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No he tenido la oportunidad de hablar con él. No ha tenido las ganas de hablar conmigo. Es tan inédito...", comenzó diciendo Pocholo sobre el Duque de Arjona. "Si estás con una dama que es hija del Rey, no tienes que contárselo a nadie. Si tienes una familia que es tu familia y revelas cosas que no deberías, también te enfrentarás a las consecuencias. Cada uno puede pensar lo que quiera, es su vida, pero después de toda la cuna y la historia, leer un poco este libro... La verdad es que no lo he leído, solo lo que sale en la prensa. Cada uno debe asumir sus responsabilidades, pero tanta educación para luego insinuar todo lo que ha hecho con mujeres que no merecen eso... Porque lo diga este pánfilo...", declaró sobre Cayetano y la publicación de sus memorias. "A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura. Lo peor en la vida es ser chivato. Allá él", sentenció el tío de Bosco sobre el hijo de la duquesa de Alba.

El empresario Cayetano Martínez de Irujo a su llegada hoy lunes al concierto que ofrece Bertín Osborne en el Teatro Calderón de Madrid.EFE / Juanjo Martín. JUANJO MARTIN JUANJO MARTIN EFE

Tras estas palabras, Cayetano Martínez de Irujo tuvo un altercado con la prensa al ser preguntado al llegar al aeropuerto de Madrid. Muy enfadado, pidió en un primer momento que le dejasen en paz. Pero, trad la insistencia de los medios, el hijo de la duquesa de Alba estalló. "¿Me puede quitar la cámara de delante? Por favor, ¿me pueden dejar? ¿Cómo que cómo me encuentro? Vengo de saltar en Barcelona, ¿por qué me hacen esas preguntas? ¿me corre usted por un aeropuerto para preguntarme cómo me encuentro?", expresó alterado. "Esto ya para mí es historia" declaró, pidiendo que le dejasen en paz.

Después de este momento de tensión, el duque de Arjona ha hablado en exclusiva para "Look" y ha dado su opinión sobre el asunto, huyendo del enfrentamiento con Pocholo y quitándole hierro al asunto. "¿Cómo me voy a cabrear con lo de Pocholo? No tengo ningún problema con él. Es un sentir que tiene y yo lo respeto, pero nuestras vidas son diferentes", ha declarado al anterior medio citado. "Lo único que pasa es que a veces eres amigo de alguien pero las vidas cogen rumbos diferentes y eso es lo que nos ha pasado, que nuestra amistad se ha difuminado", ha desvelado sobre lo que ha ocurrido entre ellos. Aún así, ha querido recordar sus buenos tiempos y hazañas del pasado, defendiendo las palabras que escribió sobre sus memorias: "Lo pasamos genial en el Madrid de La Movida, pero yo le guardo cariño, afecto y tengo un recuerdo muy bueno de él porque fue un gran amigo. Eso es lo único que digo en mi libro". Así, con estas declaraciones a "Look", ha zanjado el asunto con Pocholo y no ha querido entrar a sus acusaciones, dejándolo estar y recordándole con cariño, a pesar de sus durísimas palabaras.