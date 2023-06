El monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo con la prensa tras las duras declaraciones de Pocholo

Cayetano Martínez de Irujo regresaba este domingo a Madrid tras participar en una competición hípica en Barcelona durante el fin de semana.

El hijo de la fallecida Duquesa de Alba, que se encuentra en el punto de mira tras las recientes declaraciones de Pocholo Martínez-Bordiu, quien lo ha tachado de 'pánfilo' y 'chivato', no se esperaba la presencia de cámaras en el aeropuerto, y su reacción ante la pregunta de cómo se encuentra ha sido de lo más sorprendente.

Cayetano Martínez de Irujo, su enfado con la prensa por preguntarle tan sólo cómo se encuentra EUROPAPRESS

Visiblemente molesto, enfadado y dejando ver su fuerte carácter, a Cayetano Martínez de Irujo no le agrada que la prensa le aborde en plena calle, ya que lo cierto es que cuando acude a algún evento no tiene problemas en responder amablemente a lo que se le pregunta: "¿Me pueden dejar de seguir, por favor?" decía muy enfadado.

Una molestia que fue yendo a más cuando tuvo que escuchar que los medios allí presentes querían hacerle varias preguntas, puesto que hace tiempo que este no se dejaba ver. "¿Me puede quitar la cámara de delante? Por favor, ¿me pueden dejar? ¿cómo que cómo me encuentro? Vengo de saltar en Barcelona, ¿por qué me hacen esas preguntas? ¿me corre usted por un aeropuerto para preguntarme cómo me encuentro?" ha afirmado incrédulo y sin disimular su fastidio, sentenciando que "esto ya para mí es historia" y pidiendo a gritos "déjeme por favor dejéme".

"¿Me pueden dejar andar por el aeropuerto con normalidad? Porque ya está bien, déjenme" ha zanjado mirando con muy mala cara a las cámaras antes de continuar con su camino.