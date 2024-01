Miriam se ríe de Sánchez y de todos nosotros

Lunes

Volvemos al cole con un frío de narices, o mejor dicho de invierno, que es en la estación en la que estamos. Muchos con gripe de una clase u otra, con covid o con bronquiolitis. Cuatridemia le llaman. Vaya por Dios. Y como estuvimos resguardados tras las mascarillas, pues ahora estamos más indefensos ante los virus malvados y las urgencias andan llenas y los floretes de Mónica García, ministra ya y las administraciones autonómicas, pero sobre todo la de Ayuso, en alto, por las venganzas del pasado… Bueno, más que los floretes, las mascarillas, ya saben: ¿obligatorias?, ¿no obligatorias?

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. Alberto R. Roldán La Razón

Martes

Pues como no ha habido acuerdo con las comunidades autónomas, la ministra ha tirado por la calle de en medio y ha impuesto la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios, dado que la incidencia de los virus respiratorios no deja de crecer y se espera que el pico de contagio llegue en las próximas semanas… No es ninguna tragedia y parece de sentido común que si hay mucho virus y mucha gente en urgencias nos pongamos las mascarillas en los centros sanitarios… Que no se haga de esto un enfrentamiento político, hombre, que los ciudadanos de a pie estamos hasta el gorro.

Y mientras, en Ecuador ¿Guerra al estado? ¿Narcos en la Calle?¿conflicto armado? ¿Estado de excepción?

Miércoles

Se confirma, situación extrema en Ecuador donde el crimen organizado ha asaltado hasta un canal de televisión. Los encapuchados hacen rehenes a los trabajadores les amenazan con granadas y explosivos… y al final entra la poli en los estudios y los libera. ¿The end? NO, esto no es una peli y no ha hecho más que empezar.

Hay otras mafias más cercanas…, en nuestro Congreso. En el primer examen de legislatura Podemos y Junts quieren ¡que se haga volver a las empresas que se fueron de Cataluña y que se castigue a las que digan que no lo hacen…! ¿Perdón? ¡Igual les ponen Pellets de desayuno, comida merienda y cena! ¡Ah no, que lo de esos “plastiquitos de nada” ocurre en Galicia y se extiende a Asturias, Cantabria y País Vasco! Nada que ver con Cataluña. Allí a lo suyo, que “del reino de España” no les interesa nada, salvo lo que beneficie a “su país”. Qué majos los catalanes de Junts, oye…

Jueves

Tras una vergüenza de pleno, salen adelante dos de los tres decretos con Junts marcando estilo, ritmo y poderío, mientras a Yolanda, los suyos (¿quién dijo “cuidado que vienen los nuestros”?) tumban el decreto impulsado por ella. Aquí lo de menos son los principios o el bien de la sociedad, lo único que importa son las venganzas y conservar los puestos… Sánchez, que es especialista en salvarse por los pelos, llegó a un acuerdo de ultimísima hora con los de Puigdemont a cambio de cesiones en justicia, inmigración, balanza fiscal y seguro que el rosario de la madre de alguno… Junts disfrutó mandando desde Waterloo. ¡Que tontería eso de que mande Puigdemont!, dicen los abducidos devotos de Sánchez. ¡Si solo ha tenido que derogar el artículo del decreto 'ómnibus' que, según Junts, podría haber afectado a la ley de amnistía; publicar de “inmediato” los datos oficiales de los balances fiscales del Estado; dejar el IVA del aceite de oliva al 0 %; multiplicar por cinco el presupuesto previsto de la digitalización de la Justicia (de 1,2 millones hasta los 6,2); asumir el coste de las bonificaciones al transporte en Cataluña; reconocer los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local; reformar la ley de sociedades de capital… ¿Y de lo de las empresas? El Gobierno no para de decir que aquí hay mucha seguridad jurídica, así que, echémonos a temblar…

Viernes

En Oriente Medio la guerra se extiende. Ya no solo es Gaza, ahora también Yemen y EEUU se bombardean… No hay motivos para la risa, pero me levanto escuchando la fresca y cristalina de Miriam Nogueras, la “simpática” portavoz de Junts. Ella solo se ríe en catalán y cuando habla con los de su “país”; con los “Reino de España”, al que tanto desprecia como pretende exprimir, es la antipatía personalizada… Pero en Cataluña, desde ayer, ríe a mandíbula batiente¡ni ella se esperaba que el PSOE cedería a todas sus presiones! No sé, creo que si mañana hubiera un referéndum vinculante, seríamos muchos los españoles que votaríamos para que los catalanes a los que representa el partido de esta tipa y sus acólitos dejaran de pertenecer a nuestro equipo y no se aprovecharan más de nosotros y de un Gobierno capaz de cualquier cosa, ley, decreto, reforma o lo que se tercie, con tal de permanecer en Moncloa, por mucho que perjudique a los españoles y que tenga que soportar que Miriam Nogueras se le ría en la cara…