La opinión de Pedro Sánchez sobre "Zorra" sorprende a la prensa europea

¿Degradante para las mujeres o himno a la libertad? Es uno de los titulares con los que hoy aborda la prensa británica la disparidad de opiniones sobre "Zorra", la canción con la que Nebulossa representará a España en el festival de Eurovisión, el próximo 11 de mayo en Malmoe (Suecia), y alude a las palabras de Pedro Sánchez en televisión. El presidente se pronunció el lunes, 5 de febrero, en "Al rojo vivo" (La Sexta) cuando le preguntó Antonio García Ferreras. "¿Se va a liar o no se va a liar? Para una parte del país, sí. La otra parte dirá... Nada", avanzó el presentador. "¿Le gusta o no le gusta?", insistió ante su silencio. "A ver, sí. El feminismo, no es solamente justo, sino que es divertido. Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura", respondió Sánchez.

Pedro Sánchez, sobre el “Zorra”, de Nebulossa: "Yo entiendo que a la ‘fachosfera’ le hubiera gustado tener el Cara al sol” Atresmedia

El presidente aprovechó para arremeter contra quienes no piensan como él: "Yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones". Y poniéndose en la piel de crítico musical, acabó explayándose. "Es electrónica, ochentera y provocadora. El feminismo es justo, divertido y al final está hablando de cosas que compartimos una amplia mayoría de hombres y mujeres: igualdad. A mí me gusta", zanjó.

Su intervención no ha pasado desapercibida en el extranjero. "El país acaba de seleccionar su candidatura para el concurso de este año, cuyo título, Zorras, ha provocado un debate nacional, con feministas atacándolo por degradar a las mujeres y Pedro Sánchez, el presidente, elogiándolo como divertido", escribe The Times. El artículo detalla a sus lectores la peculiaridad de la canción del dúo Nebulossa y la puesta en escena con bailarines vestidos con corsés. Repite, además, algunos párrafos de su letra para explicar por qué ha dividido a los españoles. “Algunos la encuentran ofensivas y otros, como Sánchez, la elogian. Recoge también las declaraciones de la alianz Contra el Borrado de las Mujeres: "La lucha para que no nos maten, no nos violen… es divertida, según el jefe de gobierno". Y también la opinión de algunos grupos trans y LGTB, que han expresado su apoyo. Es el caso de Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, que considera la canción "un himno a la libertad sexual de las mujeres".

Nebulossa responde a las críticas tras su triunfo en el 'Benidorm Fest' con 'Zorra': "Iremos a muerte a Eurovisión" Europa Press

María "Mery" Bas y Mark Dasous, componentes de Nebulossa, aparecieron en los titulares el año pasado cuando se separaron de la Comisión 8M, por su apoyo a la legislación sobre derechos trans, y luego organizaron una marcha separada para el Día Internacional de la Mujer. "Muchas veces me he sentido marginada y maltratada, y esa palabra me ha acompañado durante mucho tiempo hasta que decidí tomar el control y soltar todo lo que guardaba dentro", declaró Bas a la agencia Efe. La polémica, como resalta, The Times, ha sido buena para las ventas. El miércoles Spotify anunció que era el tema más descargado en España y el tercero más descargado a nivel mundial.