¿Por qué no prohíben las lanchas rápidas en el Estrecho?

Lunes

Tendría que empezar esta crónica con los Goya, con el triunfo de la 'Sociedad de la Nieve' y la cantidad de buenos trabajos del cine español, pero…, no tengo el estómago para ruidos y solo puedo centrarme en el asesinato de dos guardias civiles con una narcolancha. Hay ya seis detenidos, pero…, no entiendo nada. ¿Recuerdan las escenas del verano pasado con las lanchas de los narcos entrando en las playas de Cádiz, de día, llenas de veraneantes testigos de las maniobras delictivas? Dice Marlaska que no se plantea dimitir y que “el narco está acorralado en el Campo de Gibraltar”. Y yo me río de Janeiro, por no llorar a lágrima viva. ¿Acorralado el narco? ¡Acorralados los defensores de nuestra seguridad! ¿Alguien me explica por qué no prohíben las lanchas rápidas en esa zona? Que las prohíban y… si te quieres traer un paquete de hachís o de coca, tío, te lo traes a nado… A ver qué tal. Es incomprensible que no se tomen medidas cuando los guardias civiles ya han advertido de la situación. Nos hacen pensar en lo peor: en intereses ocultos del Gobierno en Marruecos, en que a Marlaska no le quieren responsabilizar porque está en el ajo… Si yo fuera una de las viudas, tampoco querría una medalla impuesta a mi marido por este ministro, bajo cuyo mandato la Guardia Civil cada vez tiene menos medios. Por cierto, en los Goya, nadie dijo ni mu de todo esto. Se centró en otra causa noble, pero ¿por qué olvidó esta?

Vecinos de Barbate mostraron su indignación por la muerte de dos guardias civiles, arrollados por una narcolancha EP EP

Martes

A un plis de las elecciones gallegas, andamos en eso de la crisis del PP por los contactos con Junts, que yo, sinceramente, no entiendo. La obligación de los políticos es intentar llegar a acuerdos siempre que sean posibles. ¿Qué Feijóo se reunió, analizó la amnistía y el posible indulto a Puigdemont que le exigían para pactar y dijo “no”? ¿Y qué pasa? Lo normal es que se reuniera. Y también que se negara, porque le parecía que atentaba contra la Constitución y suponía un chantaje para España. ¡Si Sánchez era del mismo parecer hasta después de las elecciones, que fue cuando cambió sospechosamente de opinión, porque necesitaba esos votos para ser presidente! Llámenme burra, pero si has dicho que “no” por convicción, porque crees que es lo mejor para tu país y eso te supone que, aun habiendo sido el más votado, no serás presidente ¿por qué no puedes manifestarte en contra? ¿Y cómo puede hablar de hipocresía quien dijo “no”, luego “sí”, luego “lo que queráis” y llama “fachas” a los votantes de otros partidos, olvidando que él es el presidente de todos, independientemente de su ideología?

Miércoles

¿Han visto las imágenes de las niñas disfrazadas en el carnaval de Torrevieja? O sea que estamos intentando apartar a los niños de la pornografía, de la hipersexualización y de todo lo que no tendría que ver con los niños ¿y sacamos a las menores a desfilar de esa guisa? Yo me tiro de los pelos.

Controversia en el Carnaval de Torrevieja Redes sociales

Jueves

¿El asesino confeso de los tres hermanos de Morata de Tajuña mata a golpes a su compañero de celda? Lo leo y no lo creo. Empiezo pensando cómo es posible que pasen estas cosas en una cárcel y recuerdo las peticiones de los funcionarios de prisiones que siempre se quejan de que no dan abasto; pero sigo dilucidando sobre esta historia maldita. Compartían la celda el asesino confeso y un búlgaro acusado de violencia de género. Dos prendas… Pero ¿llegar a matarse? Pues oye, el crimen se produjo después de una partida de ajedrez… Quien mata una vez es capaz de volver a matar con mayor facilidad. Y Dilawar Hussain ya lleva cuatro muertes en su haber. La historia completa es tenebrosa. Más pensar que este tipo volverá a poner los pies en la calle algún día...

Viernes

En estos tiempos de robos sofisticados en casas de futbolistas, muchos perpetrados según los expertos gracias a cómplices que trabajan en ellas, y los de los Rolex en establecimientos de lujo, sin duda con cómplices en el interior de los locales (¿quién avisa si no de que es justo ese señor de ahí el que lleva un Rolex para que el delincuente vaya directo a él con su pistola? Llega el robo torpe en el que el cómplice es un familiar ¿De verdad Antonio Tejado pudo jugarse el bienestar de su tía María del Monte para robar? Un robo chapucero y violento (cuanto menos profesionales son los ladrones, más violentos), en el que se llevaron más de un millón de euros entre efectivo, joyas y relojes, sí…, pero seis meses después ya están en prisión. Incluido Antonio Tejado, que quiere “que no se difundan falsedades sobre su persona”. Y su tía quiere un sobrino nuevo, supongo…