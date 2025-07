Pepe Rodríguez se moja sobre Eva González tras la detención de Cayetano Rivera: "No querrá que su ex, que es el padre de su hijo, pues cometa ninguna tontería por ahí"

Cayetano Rivera es el indiscutible protagonista de la crónica social de nuestro país. El torero fue detenido en la madrugada del 30 de junio en una conocida hamburguesería de Madrid y pasó la noche en comisaría. Tras el altercado, el diestro atraviesa por un complicado momento y ha puesto tierra de por medio. El miércoles aterrizó en Mallorca para disfrutar de unos días de desconexión junto a su hijo Cayetano, fruto de su relación con Eva González.

La opinión de Pepe Rodríguez

El chef ha reaparecido ante las cámaras durante un evento organizado por el Parque Warner de Madrid. Allí, Pepe Rodríguez se ha sincerado sobre el torero y lo ocurrido, dando su opinión sobre Cayetano.

Cayetano Rivera, en Mallorca Gtres

"La verdad es que he visto algo en la tele, pero no me he enterado muy bien. Pero lo poco que conozco a Cayetano es que me parece un señor, es que me parece un tío tan correcto, que controla todos los momentos. Fíjate si ha pasado él ya por mil momentos y jamás creo que ha perdido el norte, no creo que lo haya perdido ahora, me sorprendería, porque de verdad es un tipo cabal, educadísimo, lo que se dice un señor vulgarmente, pues eso es Cayetano", ha señalado el jurado de "Masterchef", convencido de que el diestro no fue agresivo con los trabajadores y la Policía.

Sobre cómo estará viviendo Eva González esta situación, a la que conoce muy bien por haber sido compañeros en el talent culinario, Pepe Rodríguez también se ha mojado. Según el chef, "algo le tocará aunque sea de refilón". "Estará preocupada, no querrá que su ex, que es el padre de su hijo, pues cometa ninguna tontería por ahí", ha expresado el manchego.

La reacción de Eva González

Horas después de salir a la luz el altercado de Cayetano Rivera, Eva González reaccionó a la noticia. "Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", declaró la presentadora.