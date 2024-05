Rosario Bermudo, hija del duque de Medina Sidonia, demanda a sus hermanos por no entregarle su parte de la herencia

Tras presentar la demanda de paternidad, las pruebas de ADN demostraron que Rosario Bermudo es hija del fallecido duque consorte de Medina Sidonia, Leoncio González De Gregorio, pero a día de hoy no ha recibido noticias de sus hermanos para concretar la parte de la herencia millonaria que le corresponde. En total se estima que los bienes ascienden a unos diecisiete millones de euros, de los que a Rosario le corresponde una parte.

Ante la negativa de sus hermanos de ponerse en contacto con ella, Bermudo les ha demandado, y el inicio del proceso tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Soria el próximo 27 de mayo a las diez de la mañana.

Rosario habla en exclusiva para La Razón y nos dice que “he intentado ponerme en contacto con mis cuatro hermanos y no obtuve respuesta. Ni me cogen el teléfono ni me llaman. Por tanto, no me queda más remedio que pedir en los tribunales lo que legalmente me corresponda de la herencia de nuestro padre. Le dije a mi abogado, Fernando Osuna, que haga lo que tenga que hacer en el juzgado, porque mis hermanos no tienen la menor intención de arreglar la situación sin llegar a un enfrentamiento judicial. Yo confío plenamente en que me den la razón y la sentencia me sea favorable. No pido más que lo que me toque de ese dinero. Estoy muy animada y tengo muchas ganas de que todo se solucione de una vez por todas, son ya muchos años litigando. Me hubiera gustado que las cosas se hubieran solucionado amigablemente, pero veo que no es posible por la negativa de mis hermanos de hablar conmigo. Les guste o no somos hermanos, eso está muy claro”.