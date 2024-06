Tiburones en la política y en aguas canarias… ¿Qué da más miedo?

Lunes

Empezamos con Cataluña, cómo no. Con una cosita fácil y sencilla que no va a despertar a los demonios de nadie: Sánchez ofrece una financiación “singular” a Cataluña, a cambio del Gobierno de Illa… Pero, ¿esto cómo puede ser? Ellos, los catalanes, quieren recaudar todos los impuestos y luego si lo consideran oportuno, darle algo al Gobierno para la equidad del Estado… Los vascos lo tienen así que, ¿por qué ellos no? Lo que se preguntan las Comunidades restantes es ¿y nosotras? ¿Qué es eso, además, de que el Gobierno de todos los españoles ofrezca una financiación “singular” para beneficiar a su candidato, que anda que no le vendría bien que gobernara Cataluña? Que sí, que él ha ganado las elecciones allí, pero… ya saben que aquí no gobierna quien gana, sino quien consigue pactar. Y los pactos, como la fama, cuestan…

Ya ven que las aguas políticas están llenas de tiburones, pero… ¡las de Canarias también! ¡Que han cerrado tres playas en 24 horas después de ver un tiburón martillo casi en la orilla…! ¿Qué da más miedo?

Martes

Illa, de momento no se va a presentar a candidato de la investidura, porque… ya saben, lo de encontrar apoyos no está fácil. No parece que vayan a conseguirlos si Sánchez no ofrece un compromiso de referéndum y una plena soberanía fiscal. Eso le ha dicho Esquerra… En fin, mientras, los catalanes se las arreglan con sus cosas, me voy a fijar en una buena noticia, los chavales de un colegio de las Palmas (o sus padres, claro), le han pagado el viaje de fin de curso a uno de sus compañeros que no tenía dinero para hacerlo. Se trata de un chico de Gambia. Mi reflexión es inmediata: cuando se integra a los chicos, ellos actúan de otro modo, se convierten en uno más y se ganan el respeto y el cariño. Sirva este ejemplo como muestra de que es posible. No se trata de colocar a los menores inmigrantes sin más y abocarlos a la delincuencia y el aburrimiento, sino de integrarlos en la sociedad, para que formen parte de ella y se beneficien ellos y la propia sociedad.

North Korea's leader Kim Jong Un (R) walks with Russian President Vladimir Putin during a welcoming ceremony upon Putin's arrival at Pyongyang Airport, early on June 19, 2024. GAVRIIL GRIGOROV POOL / AFP

Miércoles

Les podría hablar de lo revueltos que andan los fiscales por el asunto de la amnistía y de lo de perdonar la malversación, que algunos no ven nada claro y piensan plantear ante el Supremo… O de que siguen las ronda de consultas para ver si hay candidato a la Generalitat o no…; pero les diré que lo que hoy me tiene el alma en vilo es la visita de Putin a Corea del Norte. Ha tardado 24 años en ir y parece que lo ha hecho para conseguir más armas para la guerra (que ya es una pésima noticia); pero tantos abrazos y flores y tal, entre dos sátrapas peligrosos, me pone en alerta y me inquieta sobremanera.

Jueves

Preciosa celebración de Felipe VI, con sorpresa de la princesa y la infanta, bajo la atenta mirada de su madre, todos divinos. Peeeeero…, ni invitan al jefe de la oposición ni a ninguno de los presidentes autonómicos. ¿Por qué? Pues, qué sabe nadie… Llámenme malpensada, pero ¿no tendrá que ver con que casi todos los presidentes de las distintas autonomías son populares? ¿Se las habrá ingeniado el Gobierno para dejarlos al margen?

Tampoco ha pasado desapercibido ese gesto del Fiscal General del Estado con Pedro Sánchez y Begoña. ¿Es el momento para tanta efusividad y sonrisas justo cuando se han hecho públicos esos WhatsApp de García Ortiz a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre el novio de Ayuso, que recoge "El mundo"?: “Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”. Entre eso que dice "El Confidencial" que Globalia organizó un viaje con Begoña y Ábalos a Georgia, en pleno rescate de Air Europa…; luego el Covid impidió que se realizara el viaje, pero ese día Begoña se vio con el CEO de la aerolínea. ¿Qué pintaba Begoña en ese viaje? ¿Y a santo de qué se vio luego con el presidente de Globalia? Será legal o no, pero estético, no es...

Viernes

Ayuso recibe hoy a Milei y dice Patxi López “no creo que le haya entrado un repentino amor por Argentina. Lo hace por jorobar”. ¿Qué es esto? ¿Un patio de colegio? Las Relaciones Internacionales no son cuestiones personales de los políticos. A los electos en democracia, hay que respetarlos… No entiendo yo que Sánchez, respete -y visite- Dubái, donde los Derechos Humanos están, digamos, “ligeramente recortados”, pero Argentina… ¿Si en varios países de Europa gana la ultraderecha (cosa que me preocupa muchísimo) dejará de hablar Sánchez con ellos?