La verdadera razón por la que la mujer de Santiago Abascal no le acompañó a la investidura de Donald Trump

Donald Trump fue investido el 47º presidente de los Estados Unidos este lunes 20 de enero. A la ceremonia acudieron expresidentes como George Bush o Barack Obama, y aunque no es habitual que también se invite a líderes extranjeros, el magnate quiso contar con sus aliados de ultraderecha en su gran día.

El argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o la italiana Giorgia Meloni fueron algunos de los que viajaron hasta Estados Unidos para atender la toma de posesión de Trump. Tampoco faltó Santiago Abascal, que protagonizó un cálido encuentro con el presidente argentino en la Hispanic Gala organizada en el marco de los actos de la investidura.

Destacó la ausencia de Lidia Bedman, la esposa de Santiago Abascal, puesto que otros líderes internacionales sí viajaron acompañados de sus parejas. Además, siempre ha estado al lado del diputado en sus citas más importantes, y el encuentro con compañeros internacionales en la toma de posesión de un presidente estadounidense era una de ellas.

Ha sido la propia Bedman quien ha explicado a través de sus redes sociales por qué no ha acompañado a Abascal a la investidura de Trump. El pasado julio, el feliz matrimonio dio la bienvenida a Hernán, su tercer hijo en común. El pequeño ni siquiera ha alcanzado el medio año de vida y a su madre todavía le resulta muy difícil separarse tanto -y tanto tiempo- de él.

Santiago Abascal y Lidia Bedman esperan a su tercer hijo en común Instagram

“Hernán es mi compañero inseparable, como mi pequeño koala. Me habéis preguntado mucho por qué no he ido a Estados Unidos con Santi, ¡y créedme, me habría encantado! Pero ahora mismo, dejar a mi bebé… La verdad es que no me veo separándome de mi bebé todavía tantos días. ¡Ni siquiera con los abuelos! ¿Alguna más por aquí que no se despegue de su peque?”, pregunta Bedman en su cuenta de Threads.

Lo cierto es que el pequeño Hernán ha robado el corazón a su madre, que ha disfrutado de una de sus mejores Navidades con un bebé de nuevo en casa. “Estos días han sido pura magia”, reconocía junto a una serie de imágenes familiares de las fiestas, lamentando lo mucho que le cuesta recoger el árbol de Navidad una vez que pasa el Día de Reyes.