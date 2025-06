El problema de salud por el que Nuria Fergó decidió no tener más hijos

Nuria Fergó ha vuelto a estar en boca de todos tras su participación en el programa ‘Madres: desde el corazón’, emitido en Mitele. La exconcursante de Operación Triunfo ha generado gran repercusión al sincerarse como nunca antes sobre aspectos íntimos de su vida, especialmente en torno a su maternidad, su ruptura sentimental y las consecuencias que todo ello ha tenido en su vida personal.

Durante la conversación, la artista malagueña no pudo contener la emoción en varios momentos, especialmente al hablar del fallecimiento de su padre, la compleja separación con su expareja y padre de su hija, así como del proceso judicial en el que este intentó obtener la custodia total de la menor.

Un embarazo solitario y con complicaciones físicas

Nuria Fergó relató con honestidad que no vivió el embarazo con alegría. “El embarazo no fue bonito para mí, me sentí muy sola porque no estaba la relación bien”, reconocía. Además, reveló que padeció una bursitis en la cadera, una inflamación muy dolorosa que afectó gravemente su bienestar durante la gestación. “Además, sufrí una bursitis en la cadera que espero que no le pase a la gente porque fue lo peor del embarazo”, contó.

El nivel de sufrimiento fue tal que, tras el parto, el personal médico le advirtió sobre la posibilidad de complicaciones futuras si decidía volver a quedarse embarazada. “Es muy doloroso, hasta el punto de que cuando tuve a la niña el médico me advirtió que si iba a tener más hijos le tenía que avisar antes”. Aquella advertencia tuvo un gran impacto en ella, al punto de tomar una decisión definitiva. “Me dio tanto miedo que ese dolor se me hiciera crónico que decidí no tener más hijos”, reveló.

Una maternidad que le dio fuerza en su peor momento

A pesar de las circunstancias, Fergó siente que su hija llegó a su vida en el momento que tenía que hacerlo. “Mi hija llegó al mundo porque el universo quiso que fuera mi hija y yo su madre”, decía con emoción. Aunque admite que no fue una etapa ideal, se convirtió en su impulso para seguir adelante: “Ese momento me dio la fuerza necesaria para salir de ahí”, explicó en relación con su tormentosa relación con José Manuel Maíz, el padre de su hija.