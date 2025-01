¿Qué es una relación LAT? El nuevo modelo que han adoptado Clara Chía y Piqué

A lo largo del tiempo, las dinámicas de las relaciones de pareja han experimentado importantes transformaciones adaptándose a los cambios sociales, culturales e, incluso, tecnológicos que nos ha tocado vivir.

En este contexto, han surgido modelos que, aunque pueden parecer poco convencionales, cada vez son más frecuentes, también entre las celebridades. Uno de ellos es el modelo conocido como LAT, siglas del inglés Living Apart Together, que se refiere a las parejas que, a pesar de estar unidas emocionalmente, optan por vivir separadas. Esta decisión no responde necesariamente a problemas en la relación, sino a la búsqueda de un equilibrio entre la cercanía emocional y el deseo de mantener la independencia personal, evitando así los posibles roces que podrían surgir de la convivencia diaria.

El modelo LAT ha encontrado ejemplos notables en figuras públicas, convirtiéndose en un tema de interés para muchos. Uno de los casos más conocidos y el más reciente es el de Gerard Piqué y su pareja Clara Chía. En este momento, ambos se encuentran viviendo en ciudades diferentes, separados por una distancia considerable de más de 7.500 kilómetros.

Clara Chía y Gerard Piqué en el concierto de Coldplay en Barcelona. GTRES

Piqué tomó esta decisión con el objetivo de estar cerca de sus hijos, quienes ahora viven en Miami junto a su madre, Shakira. La cantante colombiana está de gira por Latinoamérica y Piqué se ha trasladado para estar presencialmente con los niños de 11 y 9 años. Mientras tanto, Clara Chía permanece en Barcelona, centrada en sus propios proyectos personales y profesionales.

Guardiola y Cristina Serra, otro ejemplo de relación LAT

Otro caso reciente que ha captado la atención es el de Pep Guardiola y su exesposa Cristina Serra. Durante años, esta pareja optó por mantener residencias separadas debido a las exigencias laborales del entrenador, quien vive en Manchester mientras dirige al Manchester City, mientras Cristina permanecía en Barcelona. Este arreglo, que parecía funcionarles, les permitió mantener su unión durante más de tres décadas. Sin embargo, hace pocas semanas se dio a conocer que la relación llegó a su fin, marcando el cierre de una etapa que había perdurado por años bajo este peculiar modelo de convivencia.

Pep Guardiola y Cristina Serra Gtres

La relación de Piqué y Clara Chía se ha convertido, por tanto, en un ejemplo contemporáneo del modelo LAT, aunque su separación física responde a circunstancias particulares, como los compromisos familiares y laborales de cada uno. Según ha informado el medio Vanitatis, el exfutbolista ha alquilado un apartamento en Miami donde reside con sus hijos. Aunque todavía no se sabe con certeza si realizará viajes frecuentes a España para atender otros compromisos, la situación plantea interrogantes sobre cómo esta distancia afectará su relación de pareja.

Por ahora, se estima que Piqué permanecerá en Miami al menos hasta junio de este año, cuando acabe la gira de Shakira, lo que deja abierta la posibilidad de que esta separación temporal influya, de una manera u otra, en su vínculo con Clara Chía. Este tipo de relación a distancia puede, en algunos casos, fortalecer los lazos al permitir que ambas partes mantengan su espacio personal. Sin embargo, también puede generar desafíos, especialmente cuando las distancias son tan grandes como en este caso.

Sólo el tiempo podrá esclarecer si esta etapa de separación física será beneficiosa para la relación entre Piqué y Clara Chía, o si, por el contrario, pondrá a prueba su capacidad de adaptarse a los retos que plantea este modelo de convivencia moderna. De cualquier manera, lo que resulta evidente es que las parejas LAT continúan ganando visibilidad y aceptación como una alternativa válida dentro de las múltiples formas de relacionarse que existen hoy en día.