Raquel Bollo amarga la “dulce espera” a Gustavo González y María Lapiedra

Donde las dan, las toman

Todo comenzó hace algo más de dos meses en un directo, en el que ambos compartían plató en el programa de las tardes de Telecinco. Entonces, el paparazzi al que había llegado una información sobre el posible embarazo de la hija de su compañera, preguntó a Raquel tras consultarlo con la dirección del programa, si iba a ser abuela. Desconcertada ante la inesperada pregunta, Raquel se negó a contestar una pregunta que “concierne a mis hijos, que son mayores de edad. Yo no voy a hablar por ellos”. La habitual locuacidad de la colaboradora se convertía en una mueca de dolor y rabia que no tardaría en estallar cuando el colaborador le preguntó si su silencio era debido a una próxima exclusiva.

Fue entonces cuando la colaboradora llamó “sinvergüenza” a su compañero de programa y le amenazó con ponerle una demanda. La ex de Chiquetete perdió los estribos y atacó al periodista profesionalmente: “Eres un inválido total”. Aunque tras el brutal enfrentamiento, Raquel regresó al plató para pedir disculpas a la audiencia por su excesiva reacción, no perdió la oportunidad de decir afectada: “No es mi forma pero todo esto es muy sucio. Considero que lo has hecho muy mal, Gustavo. Deberías haberme llamado para contrastar esa información y no soltarla así en directo.”

Aunque la relación entre ambos ha continuado siendo distante, parecía que por compañerismo habían enterrado el hacha de guerra. Nada más lejos de la realidad y es que dicen que la venganza se sirve en plató frío. Así ha sido y Raquel ha contado con la colaboración de Kiko Hernández para llevarla a cabo. Ha sido él quien ha lanzado la piedra o la bomba, una información que afectaba directamente al periodista madrileño y a su pareja, María Lapiedra. Según Kiko Hernández, la pareja podría estar esperando la llegada al mundo de su primer hijo en común.

Según Kiko Hernández, Gustavo y María Lapiedra, están esperando un hijo

La feliz noticia, parecía no estar en la escaleta de contenidos del programa ya que lejos de cebarse durante la tarde, ha servido para interrumpir la cobertura del fallecimiento de Camilo Sesto que cubría como reportera especial Lydia Lozano. Ain venir a cuento, Kiko interrumpía el devenir del programa preguntando a Gustavo: “Ya podemos darte la enhorabuena, no? María está embarazada, me han dicho que os han visto abrazados y celebrando la noticia en la clínica. Una información que también maneja Raquel Bollo-continuaba el tertuliano- aunque ella no la haya querido dar.”

Gustavo: “Hasta que los médicos no confirmen que el óvulo se ha implantado, no hay embarazo”

Gustavo, no ha negado ni desmentido la noticia y ha contestado “todos sabéis que estamos intentando tener un hijo. Llevamos varios contratiempos como sabéis y hasta que los médicos no confirmen que se ha implantado, no hay embarazo”. A lo que Kiko respondía “yo sé que ya está implantado”. La prudencia de Gustavo que se negaba a confirmar la noticia provocaba que su compañero le recriminara que su silencio era debido a una exclusiva y acto seguido, Raquel Bollo entraba a matar.

Se repetía lo ocurrido hace unos meses, aunque cambiaran las tornas: el periodista actuaba como personaje y Raquel Bollo no perdía la oportunidad para atacarle: “tú ya no eres periodista y a mí no me importa si vas a tener un hijo, pero si lo tienes, protégelo no como has hecho con tus otros hijos”. El golpe bajo de Raquel provocaba a Gustavo que, trataba de alzar su voz para defenderse ante la injusticia: “yo siempre he protegido a mis hijos, nadie conoce sus caras ni sus nombres. No me compares contigo, yo jamás los he sacado en una revista”.

El paparazzi, convencido de que había sido Raquel Bollo quién había filtrado la noticia al programa y a Kiko, continuó atacando a su compañera, desafiándola a confesar lo que ella sabía y aseguraba haber callado. “A mí me viene Kiko y me cuenta la información que le ha llegado y me dice: con lo mal que se portó Gustavo contigo, ahora tienes la oportunidad de devolvérsela”. Y aunque la sevillana ha negado haber sido ella quién ha filtrado la información del posible embarazo de la novia de su compañero que cada uno saque sus propias conclusiones.