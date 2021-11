“Secret Story”: La emoción de Isabel Rábago al reencontrarse con su marido tras su expulsión

Gente

Expulsada

Algo más de un mes después de comenzar el reality de Telecinco, la casa de “Secret Story” comienza a vaciarse. Anoche Isabel Rábago se convirtió en la última expulsada de “la casa de los secretos” al perder su suelo con Cristina Porta, su amiga y uno de sus grandes apoyos en Guadalix de la Sierra.

Carlos Sobera, que anoche sustituía a Jorge Javier Vázquez, ausente por problemas de salud, señaló que la semana próxima es la última vez que se pueden conseguir las esferas de los compañeros. Los concursantes seguirán posteriormente luchando por ganar el concurso pero no por los 50.000 euros que esconde una de las esferas.

Isabel Rábago, que ha protagonizado algunas de las polémicas más sonadas dentro del reality con Adara, Miguel Frigenti y Alba Carrillo, se mostró muy satisfecha de su paso por el programa y aseguró haber disfrutado mucho de su estancia. Pero, el momento que más ha disfrutado de esta noche ha llegado cuando al entrar en plató se reencontraba con su marido, Carlos. Fundidos en un largo abrazo, la periodista se ha emocionado y no ha podido evitar las lágrimas.

«Agradezco a todo el equipo lo que me han cuidado, lo que me han mimado, lo que me insistieron para que entrara y espero no haberles defraudado. Me siento inmensamente feliz y solo puedo decir que gracias», ha dicho después de conocer su expulsión. y sin soltar en ningún momento a su pareja.