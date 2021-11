“Secret Story”: Cristina Porta pide un castigo disciplinario a Frigenti

Gente

Tensión

La tensión aumenta en “Secret Story”. Cristina Porta y Miguel Frigenti han protagonizado la última bronca en la casa de Guadalix de la Sierra. La definitiva, ya que la periodista ha amenazado con abandonar el reality si la organización no impone un castigo disciplinario al periodista. “¿Está permitido volverme loca?”, ha preguntado Porta.

Un mensaje de la hermana de la periodista deportiva al colaborador fue el motivo por el que los antaño amigos matuvieron una acalorada discusión en la última gala con Jorge Javier Vázquez. Ambos han roto por completo después de que Frigenti haya dado nuevos detalles y Porta haya considerado que se le estaba dando información del exterior a maldad.

Cristina Porta y Sandra Pica en Secret Story. FOTO: Telecinco

Miguel Frigenti le ha dicho a Cristina que tras recibir el mensaje de su hermana él lo habló con Fátima, mejor amiga y defensora de Cristina Porta en “Secret Story” y esta le tranquilizo y le dijo que lo hablaría con la familia de Porta. Una información que no ha sentado nada bien a Porta ya que considera que su amiga y defensora se ha puesto del lado de Frigenti y en contra de su hermana. “Como le haya dicho eso a Miguel la mato”, ha dicho. Fuera de sí, ha ido directa al cubo para pedir la expulsión de Miguel o al menos que se tomen medidas disciplinarias.

Miguel Frigenti FOTO: Twitter

“Importantísimo, se me acaba de dar una información del exterior. Me ha dicho Miguel que mi mejor amiga contradice a mi hermana y yo pienso que igual están enfadadas. Algo tendréis que hacer, digo yo, ¿o está permitido volverme loca? Si no se toman medidas me voy aunque tenga que pagar una indemnización”, ha dicho Cristina Porta.

Por su parte, Frigenti se ha quedado muy preocupado por si la petición de Porta pasa a mayores y pasa factura a su paso por el programa. “Solo lo hice por dejarla tranquila. Para hacerle saber que no pasa nada fuera y que se había hablado. Lo he hecho con la mejor intención y le han dado toda la vuelta, no pienso caer en esta trampa”, ha dicho el periodista.