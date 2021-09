Isabel Rábago se derrumba en ‘Secret Story’ por su drama personal: “Me tienen amenazada de muerte”

Gente

Isabel Rábago fue una de las protagonista del capítulo de ‘Secret Story’ de la pasada noche, en el que el DJ Chimo Bayo acabó siendo el primer expulsado del reality. La colaboradora de Telecinco protagonizó primero un duro enfrentamiento con Miguel Frigenti y después desveló la dura situación personal que vive desde hace un año.

A lo largo de la semana se ha podido ver que no había buena sintonía entre ambos y la situación terminó por dinamitar en la noche de ayer. Todo ocurrió a cuenta del despido de Miguel Frigenti de ‘Viva la vida’. Este recriminó a Isabel Rábago su mal trato cuando eran compañeros en el programa, pero negó que ella apoyase de su despido. Ella se defendió de esta acusación y se mostró muy dolida, pidiendo a la productora de ‘Viva la vida’ que “dijera algo” si alguien había dicho que ella había influido en el despido de Frigenti.

“Una persona me tiene amenazada de muerte”

Ambos se enzarzaron en un tenso enfrentamiento, cargado de acusaciones y reproches. Más tarde, cuando Isabel Rábago tuvo que nominar a sus compañeros, se derrumbó y rompió a llorar. Jorge Javier le preguntó si Miguel Frigenti le había decepcionado y ella no pudo contener sus emociones y contó el drama personal que está viviendo.

“Mira Jorge, te voy a ser sincera, llevo un año tan complicado...”, dijo, sin poder contener las lágrimas. Ella incluso hizo un gesto en el que parecía pedir que dejaran de enfocarla. Sin embargo, cogió fuerza y siguió: “Es que me parece injusto, me avala la gente que trabaja conmigo y saben como soy. Me ha parecido muy grave lo que se ha dicho aquí esta noche, pero ya está, lo voy a resolver fuera. Pero después del año que llevo, me duele por la imagen que puedo estar dando a gente que se intenta dar de mi, a gente que no me conoce y me está conociendo. Estoy acostumbrada a ello...”.

Tras esto, Jorge Javier le preguntó por qué lleva un año complicado y ella lo explicó: “Estoy feliz en esta casa porque me siento muy libre y muy segura. Estoy siendo muy feliz y no tengo que estar dando explicaciones, ni mandando mensajes de dónde estoy localizada, porque una persona me tiene amenazada de muerte. En junio gané un juicio y tuve que enfrentarme a un juicio penal contra una persona que ya estaba en prisión. Ha sido un año muy complicado y estoy feliz aquí”.

El presentador le preguntó nuevamente por el asunto porque, para su sorpresa, pensaba que estaba resuelto. Isabel Rábago se lo explicó: “Se ha resuelto, pero antes de entrar he tenido que hacer lo mismo con otra persona. Es muy complicado porque no quieres tener miedo, pero te condiciona tu vida. Yo soy un personaje público por mi trabajo. Lo único que pido a todo el mundo que reciba este tipo de cosas es que denuncie, porque se gana. Nadie puede tener el control sobre tu vida”,

Por último, explicó como se sentía tras lo ocurrido con Frigenti: “La gente que vive y que trabaja conmigo sabe como lo he pasado. Entonces, estoy feliz Jorge, tengo el respaldo de la gente que trabaja conmigo. Yo puedo caer bien o mal, en eso no entro. Me duele que mis compañeros puedan pensar algo mal por algo que se dice y que no ha sido verdad”.