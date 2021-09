Cristina Porta, la ex de Borja Mayoral que participa en Secret Story

Deportes

La periodista de 31 años es una de las concursantes del nuevo reality de Mediaset. Antes de entrar en Secret Story, Cristina Porta ha trabajado en Real Madrid TV, en Gol y llegó a cubrir el Mundial de 2018 para La Sexta. Además, adquirió gran popularidad por su relación con Borja Mayoral.

Su último trabajo fue en un espacio de apuestas del que se despidió a través de sus redes sociales. “Todo tiene su principio y su fin. Me despido del programa que vi nacer hace 1 año y medio, casi 300 programas presentando ‘The Game Show’”, escribía Cristina Porta. “Gracias por haber confiado en mí y por todo el cariño siempre. Todo tiene su principio y su fin. Y entonces, todo empieza de 0”, añadía.

Tras su relación con Cristina Porta, Borja Mayoral ha rehecho su vida con Flavia Natalini

Tras poner punto y final a su relación con Cristina Porta, el delantero de la Roma comenzó una historia de amor con Flavia Natalini, que tiene un año más que él. La italiana trabaja como modelo y fue Miss Lazio. Flavia Natalini también se presentó a Miss Italia aunque fue eliminada en primera ronda. La modelo ha recuperado la sonrisa gracias a Borja Mayoral ya que, según confesaba: “Crecí sin poder sentir el amor de mi padre”. Posteriormente entró en depresión tras la muerte de su abuela: “Llené mis vacíos con atracones y me tranquilizaba. Luego corría a vomitar y, después, estaba hecha pedazos. Pero no lo hice por el aspecto físico. Algo se rompió en mi cabeza y no pude detenerlo. Por desesperación, incluso me pegaba sola”.