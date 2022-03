La verdadera razón por la que Joaquín Prat abandona temporalmente ‘El programa de Ana Rosa’

Esta mañana, los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’ se han encontrado con la inesperada ausencia de Joaquín Prat. El periodista es el encargado de presentar el llamado ‘Club social’, el espacio dedicado a la crónica social, y en su lugar ha sido Patricia Pardo quien ha conducido la última hora del matinal de Unicorn. Desde el formato no han dado explicaciones y muchos se han preguntado la razón por la que no se ha presentado en su puesto de trabajo, y no ha sido hasta ahora cuando por fin se ha descubierto el motivo. Al parecer, será el nuevo participante de ‘Planeta Calleja’, de Cuatro.

Así lo ha confirmado el propio Jesús Calleja, que ha compartido en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de Joaquín Prat embarcándose en su aventura. “Vaya movidón. Está todo el mundo buscando a Joaquín Prat, que no se ha presentado en el programa esta mañana. Yo por suerte le he localizado. Mira dónde anda”, ha dicho el presentador en el aeropuerto, justo antes de poner rumbo a su destino, mientras el conductor de ‘El programa de Ana Rosa’ clamaba: “¡Qué nos vamos!”.

De momento, ninguno de los dos ha revelado el lugar donde se grabará el programa de ‘Planeta Calleja’, pero a juzgar por el equipaje de Joaquín Prat, parece un destino costero, puesto que el periodista portaba en su mochila unas aletas de buceo. “Cuatro años esperando este momento y por fin ha llegado. ¡Vamos!”, ha celebrado en su cuenta de Instagram.

Se espera que el rodaje del programa le mantenga alejado de ‘El programa de Ana Rosa’ durante una semana, pero también tendrá que ausentarse de ‘Cuatro al día’, el magacín vespertino que conduce en Cuatro. “Ya verás Mónica cuando vea que tiene que hacer sola lo de la huelga de transportes y lo de la guerra de Ucrania”, bromeaba Joaquín Prat en el aeropuerto, aludiendo a su compañera Mónica Sanz.