Así es Natalia Barrilero, la nueva ilusión de Joaquín Prat

Love is in the air. O mejor dicho, in Telecinco. Si recientemente se daba a conocer la nueva pareja formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo, ahora todos los ojos están puestos en otro conocido rostro de ‘El programa de Ana Rosa’ y su nueva ilusión. Se trata de Joaquín Prat, el presentador del Club Social del espacio matinal que se divorció de Yolanda Bravo el pasado mes de septiembre, tras más de 12 años de relación. Pasado el ‘luto’ inicial, parece que el periodista está listo para pasar página y rehacer su vida junto a Natalia Barrilero, la atractiva mujer con la que ha sido visto paseando en actitud cariñosa.

Pero, ¿quién es la persona que ha repoblado de mariposas el estómago de Joaquín Prat? Según ha podido conocer la revista ‘¡Hola!’, Natalia Barrilero desciende de los Lezama-Leguizamón, una de las familias más influyentes del País Vasco. Siguiendo el ejemplo de su clan, se ha consolidado como exitosa empresaria en el sector del interiorismo, y posee junto a una socia el estudio Barrilero y Hombravella. Entre su círculo de amigos se encuentran rostros conocidos, como Mónica Gómez-Cuétara, cuñada del fallecido Luis García Cereceda, el magnate inmobiliario que amasó un patrimonio multimillonario.

Joaquín Prat junto a Natalia Barrilero en la portada de la revista ¡Hola! FOTO: La Razón (Custom Credit) ¡Hola!

Al parecer, ella y Joaquín Prat se están conociendo desde hace solo unas pocas semanas, pero a juzgar por las imágenes que se hicieron públicas en la mencionada revista, parece que su incipiente romance va viento en popa. Aunque el presentador nunca se ha pronunciado sobre su separación de Yolanda Bravo, se conoce que entre ellos sigue existiendo buena relación, especialmente por el bien del hijo que tienen en común, que recibió el nombre del padre.

Además, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ mantiene un vínculo muy estrecho con los tres hijos de Yolanda Bravo, fruto de su anterior matrimonio. En definitiva, unos pilares fuertes que han permitido que la familia siga unida a pesar del divorcio.