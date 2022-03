Joaquín Prat no se calla con Rocío Flores: “Como no quieres entrar, vamos a seguir especulando”

Ni confirmación ni desmentido. La relación sentimental de Rocío Flores y Manuel Bedmar sigue siendo el eje de tertulias como la del club social de “El Programa de Ana Rosa”. El matinal de Telecinco emitió unas imágenes en las que se podía ver a la colaboradora televisiva en actitud cómplice con el influencer Javier Terrón. Y los rumores aumentaron cuando preguntada por Joaquín Prat, Ro contestó “no voy a hablar de mi intimidad”.

Rocío Flores y su pareja Manuel Bedmar FOTO: Instagram

Luego, las informaciones de ruptura se hicieron más evidentes cuando captaron a Ro salir de la casa de Gloria Camila acompañada de Terrón. Un vídeo obtenido por los paparazzi que provocaron la reacción de Joaquín Prat: “Se sentó aquí, no contestó a nada y ahora hay imágenes”. Una declaración que hizo que Jorge Pérez, amigo de Rocío, saliera en ‘Ya es mediodía’ a explicar la situación: “Rocío y Javier son amigos y compañeros, nada más. Las cosas con Manuel siguen igual como antes”.

Esta mañana Prat ha vuelto a dirigirse a Rocío Flores y la ha criticado por no pronunciarse. De hecho, antes de dar paso a un video sobre su relación con Manuel le ha dirigido un “como ella no quiere entrar en eso, pues nosotrods seguimos especulando”. Y ha añadido: “Yo me atrevería a decir que siguen juntos”.