Qué fue de Enric Escudé, presentador de ‘Megatrix’ y ex de Jordi González

Toda una generación ha crecido junto a él y Natalia Rodríguez, los presentadores del recordado ‘Megatrix’, el matinal infantil de Antena 3. Enric Escudé debe parte de su éxito de aquellos años a este programa que le encumbró a la fama y que le abrió las puertas de otros formatos exitosos como ‘TNT’, ‘El programa del verano’ o ‘El buscador’, todos estos últimos de Telecinco. Sin embargo, de la noche a la mañana, el catalán desapareció de los platós de televisión. Él achaca la culpa a su representante, a quien acusa de haber ejercido una mala gestión de su carrera mediática.

Ahora, Enric Escudé se autodefine como un “creador de contenido” con mucha presencia en las redes sociales. De momento, parece que su carrera como influencer está empezando a despegar, y ya cuenta con más de 10.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram. Además, el expresentador gestiona también un negocio de moda, trabajando como embajador de tres tiendas de ropa en la calle Mayor de Rubí, un municipio de Barcelona. En los establecimientos se encuentran prendas de diferentes marcas, como Jack & Jones, Only & Sons o Ee, la suya propia.

Aunque fue su etapa en ‘Megatrix’ lo que le catapultó a la fama, Enric Escudé parece guardar un recuerdo agridulce de su trabajo allí. “Me decían: ‘Enric, sé más masculino’, y yo me quedaba a cuadros”, reveló en sus redes sociales. El punto de inflexión llegó tras su ruptura con Jordi González, cuando llegó llorando al plató del programa y todo el equipo se percató de su condición sexual.

El presentador de ‘Supervivientes’ y Enric Escudé trabajaron juntos en ‘Vitamina N’, un programa del extinto canal CityTV. Aunque Jordi González nunca se ha pronunciado sobre su vida privada o esta relación, su ex sí lo ha hecho en alguna ocasión. “Me quedé en shock y no podía parar de llorar” recuerda sobre el momento en que Jordi González le anunció que quería que tomasen caminos separados.

Enric Escudé reconoce que lo pasó francamente mal tras la ruptura, pero, pese al dolor que sintió entonces, no guarda rencor a Jordi González, con quien no tiene ningún tipo de contacto. “Me dijo que saliera de su vida y yo lo he respetado, así de claro y así de sencillo. Yo le deseo que le vaya muy bien y que sea muy feliz. No me quedo con lo negativo, me quedo con lo bueno. Por muy mal que lo haya pasado y por mucho que haya sufrido, prefiero quedarme con lo positivo”, explicó en su cuenta de TikTok.