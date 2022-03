Jordi González anuncia que aumenta su familia

Jordi González es uno de los presentadores más conocidos de la pequeña pantalla, aunque apenas han trascendido detalles sobre su vida privada. El periodista es muy receloso de su intimidad y evita pronunciarse públicamente en este sentido. Sin embargo, ahora ha sido él mismo quien ha anunciado a través de sus redes sociales que acaba de aumentar la familia. “Hoy viene para quedarse Antonia”, ha señalado en sus redes sociales junto a una fotografía de una perrita que acaba de adoptar. La mascota no ha conquistado solo a su nuevo dueño, sino a compañeros conocidos como Alba Carrillo, David Valldeperas, el maestro Joao, Alexia Rivas o Bibiana Fernández, que han destacado “qué monería”.

Como se ha comentado anteriormente, Jordi González no suele pronunciarse sobre su vida privada, aunque recientemente confirmó que no tenía pareja, sin entrar en muchos más detalles. “Vivo solo. Técnicamente sí, no tengo pareja. Me da pereza tener pareja. He tenido pareja, he estado aparejado mucho tiempo, pero me gusta también no tenerla. Hay épocas para cada cosa. En invierno es mejor tenerla y en el Carnaval de Rio no. Depende del día y del tiempo es mejor tener o no. No pido excedencias a la pareja para ir al Carnaval. Soy de pareja cerrada, relaciones sólidas, como no te obligan, ya que estás dedícate en exclusiva”, dijo en una entrevista en ‘El Suplement’, un programa de Catalunya Radio.

Su única pareja conocida ha sido Enric Escudé, un presentador que se hizo popular en ‘Megatrix’ y con el que, por lo visto, no terminó del todo bien. “No me hablo con Jordi González. Me dijo que saliera de su vida y yo se lo he respetado. Así de claro. Pero vaya, que yo le deseo que vaya muy bien. Que sea muy feliz y que todo le vaya muy bien. No me quedo con lo negativo. Me quedo con lo bueno. Por muy mal que lo haya pasado y por mucho que haya sufrido”, se sinceró el periodista a través de sus redes sociales.

Alejado de la televisión

En este momento, Jordi González se mantiene alejado de la televisión y todo apunta a que no participará en la próxima edición de ‘Supervivientes’. Fue él mismo quien confesó que necesitaba tomarse un tiempo prolongado para descansar. “La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba”, señaló en sus redes sociales.