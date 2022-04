Terrible accidente de Belén Esteban en ‘Sálvame’: “Me he roto el tobillo. Veo el hueso”

Se acaban de vivir momentos de máxima tensión en ‘Sálvame’. El programa ha comenzado poniendo a prueba a Lydia Lozano y Belén Esteban como parte de un reto que emulaba a ‘Supervivientes’. La prueba consistía en colgarse desde una barra colocada a varios metros de altura, pero la de Paracuellos ha caído poco después de comenzar, con tan mala suerte que no ha logrado aterrizar con muy buen pie. “Me he roto el tobillo. Me he notado el hueso hacer ‘crash’”, ha lamentando muy angustiada la princesa del pueblo, que no ha podido evitar contener las lágrimas del dolor.

Los nervios se han apoderado de la tertuliana y todos sus compañeros se han acercado para consolarla. “Está sudando mucho”, decía Gema López, mientras a Belén Esteban le preocupaban sus niveles de azúcar en sangre. Llegados a este punto, se debe recordar que la tertuliana es diabética y que cualquier susto o contratiempo puede suponerle una bajada. “Llamad a un médico”, exclamaba Lydia Lozano, casi tan nerviosa como la propia accidentada. “Me estoy viendo el hueso, Jorge”, comentaba la de Paracuellos. Sin embargo, el presentador de ‘Sálvame’ intentaba consolarla asegurándole que, seguramente, tan solo se trate de una torcedura o esguince.

Belén Esteban sufre un accidente en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

En este momento, los servicios médicos de Mediaset están examinando a Belén Esteban para determinar la gravedad de la caída, que muy probablemente necesitará un vendaje o escayola en su accidentado tobillo. Le han inyectado calmantes y ha sido trasladada para someterse a varias pruebas.

Los peligros de ‘Sálvame’

No es la primera vez que en el magacín vespertino de Telecinco se produce un incidente de este tipo. En su día, Lydia Lozano también sufrió una aparatosa caída tras resbalar con un charco de agua. La periodista se dio con la espalda en el suelo y el accidente alcanzó cierta gravedad por los problemas previos que padecía a raíz del golpe de tráfico que sufrió hace años.

La misma suerte corrió Chelo García-Cortés, que tropezó con una puerta al acceder al estudio. Al caer al suelo, se hizo una gran brecha en la pierna y tuvo que permanecer vendada varias semanas, utilizando muletas para poder moverse.