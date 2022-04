Gloria Camila se posiciona con Marta Riesco

El posado de Antonio David y Olga Moreno en el cumpleaños del ex colaborador de Sálvame ha dejado a todos muy sorprendidos y amenaza con causar una fractura familiar. El padre de Rocío Flores, tras reconciliarse con Marta Riesco, ha reaparecido el pasado domingo en Málaga para celebrar con toda su familia su cumpleaños. Y pese a que fuentes cercanas a Olga Moreno como Raquel Bollo aseguraron que la sevillana no pensaba acudir a la celebración, la prensa pudo captar unas imágenes que dejaron fuera de juego a propios y a extraños: Olga y Antonio David, junto a la abuela de Rocío y David Flores, paseando ante la prensa y mostrando una imagen de lo más familiar.

Olga Moreno, la madre de Antonio David y Antonio David FOTO: Mediaset

La ex pareja decidía pasar junto a los tres hijos del ex guardia civil, Rocío, David y Lola, y otros familiares , el 47 cumpleaños de Antonio David mostrándose como una familia unida y feliz. Las imágenes de la ex pareja llegando al restaurante elegido para celebrar el cumpleaños provocaban un sinfín de comentarios en televisión como la propia Marta Riesco, que aseguraba que su novio le había advertido que se produciría esta bonita estampa familiar. La reportera de Ana Rosa, según dijo en ‘Ya son las 8′, dio su beneplácito a la presencia de Olga Moreno junto a su ex y, sorprendentemente, no criticó que posaran juntas como una familia bien avenida.

Gloria Camila critica por primera vez a Olga Moreno

Pero a la que no le pareció tan bien el posado fue a su compañera de plató y tía de Rocío Flores, Gloria Camila. Y, por primera vez, la hermana de Rocío Carrasco se mostraba crítica con Olga Moreno por prestarse a ello: “No soy partidaria de ese posado porque entiendo que se lleven bien, pero, si yo fuera Olga, no hubiese posado con mi exsuegra y mi exmarido. Que si quiere ir al cumpleaños, perfecto, pero yo no soy partidaria del posado”, dijo, rotunda, en el programa de Sonsoles Ónega.

Gloria Camila en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

Aunque dejó claro que ella no es quien “para decir a nadie cómo hacer las cosas”, su postura le acerca cada vez más a Marta Riesco que ha criticado en numerosas ocasiones la doble vida de Antonio David que convive en el domicilio familiar de Málaga con Olga y sus hijos y comparte un piso en Madrid con su nueva novia. ¿Será este el principio de una buena amistad entre la hija de Ortega Cano y Marta Riesco?