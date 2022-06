Este es el calificativo con el que Rocío Carrasco se refiere a su familia

Ayer se emitieron en abierto los primeros dos capítulos de la segunda temporada de la docuserie ‘En el nombre de Rocío’. En el plató del ‘Deluxe’ diferentes colaboradores acompañaban a Rocío Carrasco en el estreno de la serie que va a revolucionar otra vez al clan Mohedano. La hija de Rocío Jurado ha dado un paso al frente y ha regresado más guerrera que nunca y sin pelos en la lengua, dispuesta a cargar contra toda su familia mediática. Según ha confesado ella, no actúa a modo de venganza sino como una manera de protegerse después de tantos años de silencio.

Todo el mundo sabe que los Mohedano viven una situación familiar complicada y que hay multitud de frentes abiertos dentro del clan. Rocío Carrasco está dispuesta a hacer la brecha más grande entre ellos y no ha dudado en calificar a su familia mediática como “jauría”. Así lo explicaba: “Estoy describiéndoles. Son una jauría que van a la presa más fácil, a la presa más indefensa, a la presa que está herida y saben que pueden atacar. A la presa que está arriba y era quien les ponía el límite. Estoy describiendo un comportamiento. No les estoy insultando. Ellos no pueden ir en contra de ella, por tanto van en contra de la persona a la que ella más quería.”

Rocío Carrasco FOTO: La Razón Mediaset

“Si fueran ángeles, normales, maravillosos, no los llamaría así. Van en contra de la persona que más quería en el mundo”, sentenciaba Rocío Carrasco sobre los Mohedano. Para ella, el fin de la segunda temporada de la docuserie es defenderse y contar otra versión de los hechos que han ocurrido todos estos años atrás. Siente la necesidad de que todo el mundo conozca la historia narrada desde otra perspectiva. Después de muchos años “escuchando tantísimas barbaridades, cosas que no son, ataques… Al final yo tengo mi derecho a defenderme. Tengo mi derecho a réplica. No puedo seguir más tiempo escuchando barbaridades”, zanjaba sobre el tema.

Después de muchos años en silencio y escondida, ahora se ha visto con fuerzas para hablar, apoyada por parte de su familia no mediática y por personas cercanas a ella como María Teresa Campos, quien la empujó a realizar ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’. Lo que está claro es que, cada vez que la hija de Pedro Carrasco interviene, recibe respuesta del clan Mohedano, y las reacciones no se harán de esperar.