Exclusiva: el abogado de Gloria Camila confiesa que irá “a por todas” tras la última jugada de Rocío Carrasco

Faltan escasas veinticuatro horas para que, después de meses de espera, vea la luz pública ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco. Este jueves, la plataforma Mitele Plus dará luz verde a los dos primeros capítulos, de los cuales solo podrán disfrutar los usuarios abonados.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

La hija mayor de la Jurado ha avanzado la pasada semana que en esta nueva entrega aportará documentos, algunos escritos por su madre, que demostrarían que su “familia mediática” no ha velado tanto por la memoria de ‘la más grande’ como llevan asegurando los últimos dieciséis años. Pero, sin duda, el punto fuerte de esta segunda parte del ‘huracán Carrasco’ es el supuesto testamento de Rocío Jurado que no ha visto la luz y que parte de su familia conoce. Unos documentos que se habría encontrado Rocío en un cajón poco después de que la artista chipionera falleciese. Una última voluntad anterior al testamento oficial en la que, siempre según la versión de Carrasco, sus hermanos y otros miembros del clan no saldrían bien parados.

Gloria Camila y Rocío Carrasco FOTO: Gtres

Cabe recordar que el pasado año Gloria Camila llevó a Rocío Carrasco a los tribunales con el fin de que esta mostrase al juez los documentos que anunció que exhibiría públicamente en televisión.. La joven alegaba que se trataba de un documento de Rocío Jurado y que, como hija, también tiene derecho a acceder a la memoria y archivo de la artista. El objetivo de la colaboradora de ‘Ya son las Ocho’ era preservar el honor y la intimidad de la artista fallecida. Dichos manuscritos nunca se hicieron públicos: “Voy a mostrar algunos documentos y otros no. Algunos no los voy a mostrar porque ya lo he hecho en el sitio donde tenía que hacerlo, en los tribunales”, afirmó la mujer de Fidel Albiac entonces.

‘LA RAZÓN’ se ha puesto en contacto con el abogado Enrique Trebolle, representante legal de Gloria Camila Ortega, quien se encuentra a la expectativa de lo que suceda en los próximos días: “Es una situación de provocación incluso al propio juzgado, como si con esto que anuncia quisiera decirnos “aquí estamos nosotros, a ver quien se atreve”, ha comenzado diciendo visiblemente molesto. Este letrado asegura, además que en el texto de la demanda por exhibición interpuesta por Gloria, la propia Rocío Carrasco aseguró “que no tenía que entregar nada porque era la heredera universal”, y que “los papeles de su madre eran suyos y con ellos podía hacer lo que quisiera”. Respecto a esta afirmación, el juez dijo que no, que lo que ella pretendía publicar “pertenece a la intimidad de Rocío Jurado, y esa intimidad muere con la persona, no se hereda”. Trebolle, experto en Derecho Penal, imagen y derecho al honor y a la intimidad, afirma tajante que “no vamos a dar ni un paso atrás”, y sorprende con la siguiente afirmación: “Utilizar la memoria de su madre a través de una documentación privada que su madre nunca quiso que se divulgase para lucrarse y hacer daño a terceros, me parece vergonzoso”, concluye.