Rosa Benito aclara su apasionado beso con Amador Mohedano: “No vamos a volver”

Este fin de semana vivimos un momento que quedará para la posteridad de la historia de la televisión. Y es que después de ocho años, Rosa Benito y Amador Mohedano se reencontraron en el plató de televisión de ‘Déjate querer’, donde hablaron de su matrimonio y su vida juntos antes de la ruptura. Un momento muy especial que culminó con un apasionado beso que no dejó indiferente a nadie y que rápidamente aviva los rumores de una supuesta reconciliación entre ambos.

Entre halagos y piropos, la ex pareja se disculpó e incluso ambos enseñaron que siguen llevando sus famosas alianzas de casados. “Ha sido la mujer de mi vida y lo será. Me hubiese gustado seguir teniéndola, ya no quiero estar desligado. Quiero recuperar mi mundo”, aseguraba Amador Mohedano tras el beso que ya es viral.

El inesperado beso entre Rosa y Amador nos ha dejado así😱



❤ #DéjateQuerer

🔵 https://t.co/4EibYgjPno pic.twitter.com/04BaoWJUDM — Déjate querer (@DejateQuererTV) June 25, 2022

Pero mientras la prensa del “cuore” se pregunta qué ha sucedido entre ambos y qué significa este bonito momento, Rosa Benito ha querido aclarar el apasionado beso esta misma mañana desde el plató de ‘Ya es mediodía’: “Es un beso de cariño, de agradecimiento por todo”.

“Él y yo no vamos a volver como pareja porque ya hay una parte de ambos que no nos conocemos, pero si me necesita voy a estar ahí, pero como pareja sé que no vamos a funcionar nunca”, aclara la colaboradora tajante, zanjando así los rumores de su supuesta reconciliación.