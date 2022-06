Rocío Carrasco podría demandar a su tío Amador

Una fuente muy cercana a Rocío Carrasco nos desvela el inmenso enfado de la hija de Rocío Jurado con su tío, Amador Mohedano, por decir que ella no se preocupó de su madre y le dio muy mala vida. Que la cantante sufrió muchísimo por culpa de su niña. Rociíto estaría dispuesta a demandar al hermano de su progenitora por lo que considera un ataque lleno de falsedades hacia su persona.

De todos es conocido el total distanciamiento entre el tío y su sobrina, ni se hablan, ni se llaman, ni se escriben, ni quieren saber nada el uno del otro. Pero, quizás, la hijísima se olvida de que ha calificado de “alimañas y jauría” a Mohedano y al resto de su familia mediática. Y que Amador se ha limitado, al igual que hizo ella, a dar salida al rencor y la rabia que lleva dentro.

Rocío Carrasco en el avance de su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

Lo que está muy claro, y lo digo con conocimiento de causa, es que la Jurado, que no era nada tonta, ya adivinaba, meses antes de fallecer, que los desafueros entre su hija, el entonces novio de esta, Fidel Albiac, y buena parte de los suyos, se notaban en el ambiente. No pudieron engañarla. Seis meses antes de su fallecimiento, cuando grababa el que sería su último programa, un especial con duetos con otros artistas, en TVE, se sinceró con dos periodistas amigos en un parte. Con el rostro compungido les dijo: “me asusta pensar lo que puede ocurrir en mi familia cuando yo falte”.Ese día, en el estudio de la cadena estatal se veía claramente el fuerte enfrentamiento entre Albiac y Amador, no se “tragaban” y no lo ocultaban en público.