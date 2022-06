Amador Mohedano y Rosa Benito firman la paz con un apasionado beso

Amador Mohedano y Rosa Benito han sido los últimos invitados al programa ‘Déjate Querer’, presentado por Toñi Moreno. Los que fueron durante muchísimos años marido y mujer se han vuelto a reencontrar en un plató de televisión después de 8 años y el momentazo que han protagonizado no ha dejado a nadie indiferente. Ambos se han sincerado como nunca sobre la relación que mantuvieron y, a pesar de haber soltado algún que otro reproche, se han deshecho en una lluvia de halagos y de palabras de amor.

“Darte las gracias por esos 4 hijos que me has dado, que se parecen mucho a mí. Es nuestro fruto del amor y del cariño que siempre hemos tenido. Te doy las gracias por haber venido y ojalá pudiéramos, por lo menos, seguir juntos y que los niños vean que seguimos teniendo buen rollo, buena armonía... Éramos la envidia de la gente que estaba alrededor... Es una pena que esa vida tan poderosa y tan grande y bonita se haya estropeado o se haya diluido. Tengo 69 años, Rosa”, le decía el hermano de Rocío Jurado a su mujer.

Tras esta declaración de amor, Toñi Moreno les ha preguntado cómo han llegado a esta situación si tanto se quieren, a lo que respondía Amador Mohedano así entre lágrimas: “No tiene explicación, somos unos idiotas y ha coincidido en un momento que estoy bajo. Nadie la querrá en la vida como yo, no habrá nadie en esta vida que la quiera como yo. En algunas cosas tiene razón de las cosas que ha contado. Siempre esperaba que se arreglara pero pasaba el tiempo y no se iba arreglando. Nos hemos querido a rabiar”.

Beso de Amador Mohedano y Rosa Benito FOTO: telecinco telecinco

Rosa Benito, muy emocionada, contestaba así a las palabras del padre de sus hijos: “En televisión también se quedan hay cosas de las que me arrepiento pero no se puede echar marcha atrás. Lo único que quiero es verte bien con ilusión, desear que seas muy feliz y si en esa parcela tuya podemos hacer un arrocito en tu casa y no tener ese miedo de descolgar el teléfono y decir ‘cómo estas’... Hemos vivido cosas preciosas que yo no quiero dejar”.

Ambos han enseñado a la presentadora que siguen llevan sus famosas alianzas de casados y, con el subidón de la emoción, han acabado besándose apasionadamente delante de todo el público. “Ha sido la mujer de mi vida y lo será. Me hubiese gustado seguir teniéndola, ya no quiero estar desligado. Quiero recuperar mi mundo”, ha comentado Amador Mohedano y Rosa Benito ha contestado que “te tienes que cuidar más, querer más. Esto ha roto esa barrera que se tenía que haber roto hace tiempo. Ya no nos va a dar miedo que nos vean juntos”. Parece ser que, después de muchos años en conflicto, han dejado sus diferencias atrás y el amor ha vencido por encima de todo.