Muere ahogada Mary Mara, actriz de “Urgencias” o “Ley y orden”

Tragedia en el sector de las artes escénicas estadounidenses. La actriz Mary Mara, conocida por sus papales en series recordadas como “Urgencias”, “Mentes criminales” o “Ley y orden”, o la más reciente, “Ray Donovan”, fue hallada sin vida el pasado domingo 26 de junio después de que la policía de Nueva York fuera alertada de un posible ahogamiento en la ciudad de Cape Vincent, según han informado medios locales. Tenía 61 años.

Ambulancias y bomberos se trasladaron hasta el río St. Lawrence, donde las autoridades encontraron su cuerpo, pero no pudieron hacer nada por salvar a la actriz. Aunque se mantiene la investigación, la hipótesis inicial sugiera que Mary Mara pudo morir ahogada mientras nadaba. Desde su círculo íntimo ha trascendido que la intérprete se encontraba de vacaciones en casa de su hermana, Martha Mara.

Aunque el fallecimiento se produjo el domingo, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la noticia, después de que su mánager, Craig Dorfman, confirmara el suceso a la cadena estadounidense CNN. “Mary era una de las mejores actrices que he conocido. Aún recuerdo verla sobre el escenario en 1992 en “Mad Forest” en off Broadway. Era eléctrica, divertida y una persona única. La echaremos de menos”, ha lamentado el que fuera su representante.