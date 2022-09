Edu Rosa, segundo expulsado de ‘MasterChef Celebrity’: “Norma Duval y yo hemos desarrollado una relación muy bonita”

Anoche se terminó el sueño culinario para Edu Rosa, que se convirtió en el segundo expulsado de la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’. El actor, que se dio a conocer por su papel en la serie mexicana de Netflix ‘La casa de las flores’, hace balance de su paso por el programa en una entrevista para LA RAZÓN; en la que nos habla de su fatídica noche, su relación “maternofilial” con Norma Duval y sus próximos proyectos profesionales.

¿Cómo ha sido su paso por ‘MasterChef Celebrity’? ¿Cómo ha vivido la experiencia?

Ha sido trepidante, una experiencia muy dura pero a la vez, gratificante. He trabajado muchísimo fuera, me preparé previamente en una academia de cocina profesional, al mismo tiempo comencé a ir varios días por semana al restaurante Café Comercial, en Madrid, y aprendí a ver cómo funciona el ritmo de una cocina profesional en hora punta. Además, conseguí que un instructor personal me ayudase de forma individual durante el rodaje del programa; así que vivía por y para el reality, y estaba todo el día viendo clases, cocinando... era en lo que empleaba el tiempo.

¿Quién ha sido el concursante que más le ha sorprendido y por qué?

A nivel culinario, María Zurita por sus conocimientos teóricos. Es una tía que estudia una barbaridad, un coco de mujer. Y a nivel personal, Norma Duval, porque hemos desarrollado una relación maternofilial muy bonita y hemos pasado momentos muy complicados juntos, y nos hemos hecho muy amigos.

Su último plato, ‘Lo intenté con Noodles’, dijo Jordi Cruz que era “uno de los más malos que se han hecho en 10 años”. ¿Lo considera así?

Muy probablemente, más que nada porque no es ni siquiera un plato. Fue un recurso que yo saqué para no dejar de entregar algo... Ten en cuenta que a mi se me quemó el arroz, posteriormente intenté hacer un postre que también se me quemó, me equivoqué en uno de los pasos y salió muy mal... En lugar de añadir nata a una cazo y posteriormente el chocolate, lo hice al revés. Iba a contrarreloj y estaba muy nervioso, al borde de la histeria. Así que en lugar de cruzarme de brazos y no hacer nada, decidí hacer un fumet, un caldo de pescado con patatas cocidas... Intenté hacer una especia de vichyssoise improvisada en el momento, pero no estaba nada bueno. Así que Jordi Cruz tenía toda la razón.

Le expulsaron anoche “sin falta de deliberación” si quiera... ¿Se tomas esto como un fracaso?

De ninguna manera. Cuando uno se esfuerza, lo da todo, lo intenta de todas las maneras posibles y no se rinde, aunque esté al borde del colapso, no puede considerarse un fracaso. Es un programa de alta exigencia, y aparte de no haber tenido buena suerte, no es lo que mejor se me da. Estoy satisfecho porque fue imposible dar más de mi, así que no me lo tomo como un fracaso en absoluto. Salir de tu zona de confort, meterte en una disciplina que no es la tuya y luchar por hacerlo bien, me parece valiente y te hace crecer como persona.

¿Qué se lleva del reality?

La experiencia de haber aprendido a cocinar un poquito, pasar por cocinas que son el sueño de mucha gente y conocer a personas tan maravillosas como Norma Duval, Manu Baqueiro, María Escoté, Nico Abad, Xavier Deltell...

¿Va a seguir cocinando?

Con una copita al lado de vino y sin presión, sí. Cosas fáciles y que me gusten, sin ningún tipo de presión.

Si tuviera que elaborarnos un plato, ¿con qué nos sorprendería?

Haría una lasaña, con la receta al lado. Me encantaría.

Cocina o interpretación

Interpretación porque es lo mío, es mi profesión en la que estoy formado, en la que tengo herramientas para salir de una manera u otra. La cocina se la dejo a los profesionales de ello.

Cuénteme en qué proyecto profesional se encuentras ahora

Estoy rodando ‘El Aspirante’, la opera prima del director Juan Gautier. Interpreto a Pepe, el protagonista de una historia trepidante basada en las novatadas de los colegios mayores, que verá la luz en 2023-2024. Estoy muy contento porque es un antagonista, un personaje que nunca había hecho, y comencé los ensayos durante el rodaje de ‘MasterChef’, se solapó.