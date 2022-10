La declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo tras el peor momento de su vida

Christian Gálvez se ha despedido de ‘Alta Tensión’, el programa que ha capitaneado este año en Mediaset’, con un emotivo mensaje de amor a Patricia Pardo. El espacio ha sido cancelado y el presentador no ha querido irse sin agradecer a todo el mundo y, en especial, a su pareja, todo el cariño que ha recibido durante este año tan convulso para él. El madrileño ha querido cerrar esta etapa con varios mensajes de despedida, una a través de su cuenta de Instagram y otro desde el plató del programa.

“Ha llegado el momento de decir adiós y, tal y como anunciaba cada vez que un concursante no superaba la repesca, un adiós significa un nuevo ‘hola’. Seguimos caminando. Y lo más importante de todo: mi camino está lleno de Luz”, relataba en su post de la red social. Al instante, el tablón se llenaba de comentarios de amor y cariño, destacando por encima de todos el de su pareja, Patricia Pardo, que le respondía diciéndole que “la luz eres tú”.

Desde ‘Alta tensión’, Christian Gálvez no ha querido dejar el programa sin dedicar otras sinceras palabras a la audiencia y a todos los que le rodean, abriéndose en canal como nunca. “Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente, en el peor momento de mi vida. Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de carca lo que es la oscuridad. El público me rio, cuando no tenía gracia, y me aplaudió, no sé si mereciéndolo. Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo”, declaraba emocionado.

Pero, sin duda, la parte más emotiva del discurso ha sido la que le ha dedicado a Patricia Pardo: “Después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que, a ti, compañera, al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron. Gracias”. Con esta declaración de amor le agradecía a su pareja todo el amor que ha recibido durante esta etapa tan oscura para el presentador tras su separación con Almudena Cid. La pareja, que dentro de muy poco va a hacer un año, está muy enamorada y la relación va viento en popa. El presentador se ha mudado ya a vivir junto a la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ y sus dos hijas en el chalé que tiene la periodista y, en muy poco tiempo, se ha convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.