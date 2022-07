Christian Gálvez y Patricia Pardo, juntos y revueltos en “El programa del verano”

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer que Patricia Pardo y Christian Gálvez mantienen una relación sentimental. La noticia se publicó después de anunciarse la separación entre el presentador y Almudena Cid, y por lo visto no sentó nada bien a la deportista ni a su entorno. Más allá de la polémica, la periodista y el escritor atraviesan un feliz momento y la complicidad entre ellos es más que evidente cada vez que se dejan ver en público. En esta ocasión, han coincidido por primera vez en un plató de televisión, y todos los espectadores han sido testigos de que las chispas saltaban entre ellos.

Christian Gálvez se ha presentado en “El programa del verano” para promocionar “Esta noche gano yo”, el nuevo concurso que Mediaset le ha confiado y que verá la luz hoy, martes 26 de julio. Los dos se han mostrado algo nerviosos y no han podido evitar esbozar unas sonrisas tímidas que reflejaban la tensión -en este caso, positiva- y la química que hay entre ellos. “¿Es la primera que estáis juntos en un plató?”, ha preguntado Alessandro Lequio, a lo que Patricia Pardo ha respondido: “¿Es que no se nota, cari?”.

Patricia Pardo y Christian Gálvez en "El programa de verano" FOTO: La Razón Mediaset

Además, ha llamado la atención que Patricia Pardo no ha lanzado ninguna pregunta sobre el concurso a su pareja, algo que sus compañeros han cuestionado. “Es que me lo sé todo ya”, ha asegurado ella, dejando así claro que ella y Christian Gálvez mantienen una comunicación muy fluida y que han hablado en profundidad sobre el nuevo reto profesional que se ha presentado ante el escritor. Aunque se desconoce si ya comparten techo, el otrora conductor de “Pasapalabra” ha hecho un comentario que apunta a que sí han empezado a convivir: “No te vas a creer de dónde vengo. De regar las plantas, las suyas y las mías”.

Llegados a este punto, cabe recordar que Christian Gálvez ha puesto a la venta la casa en la que vivió junto a Almudena Cid en sus años de matrimonio. Así las cosas, cabe la posibilidad de que se haya trasladado a la vivienda de Patricia Pardo hasta que consiga vender su propiedad y empezar de cero en otro hogar.