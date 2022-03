La razón por la que Christian Gálvez no ha dejado una pensión compensatoria a Almudena Cid

A finales del año pasado se dio a conocer que Almudena Cid y Christian Gálvez tomaban caminos separados tras once años de matrimonio y otros tantos de relación. La noticia sorprendió a buena parte de la opinión pública porque parecían ser una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo. Aunque en un principio todo hacía indicar que se trataría de una ruptura amistosa, finalmente se han producido algunos desencuentros entre la deportista y el presentador que han dificultado el proceso. La exposición que ha mostrado el escritor con su nueva pareja, Patricia Pardo, no habría sentado nada bien a su ex ni al entorno de esta.

Quizás por esto los papeles del divorcio se firmaron con rapidez, y menos de dos meses después de anunciar su separación, la ruptura ya se había hecho oficial a ojos de la Justicia. Recientemente se han filtrado algunos detalles de su acuerdo, como el reparto de sus bienes. Mientras que Almudena Cid se quedará con el loft valorado en 225.000 euros, un coche, una furgoneta y dos plazas de garaje, Christian Gálvez hará lo propio con la casa en la que vivían y que recientemente habían reformado.

Christian Gálvez y Almudena Cid en una imagen de archivo FOTO: GSR ©GTRESONLINE

Desde el círculo cercano al presentador consideran que se ha tratado de un reparto muy “generoso” por parte del presentador, tal y como aseguran desde ‘Jaleos’. Además, en el mismo medio se aclara también por qué Christian Gálvez se negó a dejar una pensión compensatoria a la que fue su esposa durante más de una década. “Él se asesoró bien y llegó a la conclusión de que lo más fácil y práctico era eso. Ella también lo comprendió. Para una pensión de ese tipo se necesita más papeleo y una sentencia judicial en firme y demás”, explican los íntimos del escritor al medio citado anteriormente.

Parece así que la intención del presentador era evitar una demora innecesaria en el proceso de divorcio, y, aunque según las primeras informaciones era Almudena Cid quien solicitaba esta pensión compensatoria, finalmente la deportista aceptó renunciar a ella a cambio de terminar cuanto antes con tan dolorosa separación.