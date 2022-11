Ayuso se sonroja con el momento perreo en Ana Rosa: “No me pega... El ambiente era tan bueno... Pues pa´lante”

La presentadora del magazine matinal de Telecinco Ana Rosa Quintana entrevistaba hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Y cómo no podía ser de otra manera, después de las imágenes que corrieron como la pólvora de Aniita, la cantante brasileña que se fue a la dirigente política para perrear (y después a Eugenia Martínez de Irujo) en Los 40 Music Awards, salió el tema.

«Yo no hice perreo. Yo no hago eso», fue lo primero que comentó Ayuso, sonriendo mientras en el programa le ponían las imágenes. «¿Le dio corte?», le preguntó Ana Rosa.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

«Sí, totalmente. Estuve hablando con ella antes, pero yo no me esperaba esto. ‘Bueno, adiós, adiós’. Estuvimos ahí charlando un rato. Y yo creo que dijo ‘Pues a la que bajo..., le hago esta gracia’. Yo me sentí como Paco Martínez Soria cuando llega en la película aquella a la Gran Vía, que no sabe dónde mirar», relató. Tampoco tuvo más opciones, cuando Annita se puso a perrear a Ayuso, y entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid pensó: «Pues pa’ lante». «Pasó y ya está. Hombre, ¡me hizo gracia!», apuntó.

Ayuso solo tuvo buenas palabras para el concierto de los 40 Music Awards. «Fue una fiesta que estuvo fenomenal. Fue una maravilla ver artistas de todos los rincones».

El perreo

A Ayuso no le importó retomar el tema: «Como el evento era tan alegre y veías a todo el mundo hablar de Madrid... El ambiente era tan bueno, pues pa’lante cuando pasó lo de Anitta .Si te soy sincera, no me esperaba esa situación. Lo del perreo no me pega. Por si acaso, yo me quedé en mi silla porque el perreo no me pega. Ella, en fin... La vi y dije: ‘Tengo que ir más al gimnasio. Me cunde poco. Tengo que plantearme muchas cosas’».