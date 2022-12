Alba Carrillo carga contra la productora de Ana Rosa Quintana tras su escándalo con Jorge Pérez

Alba Carrillo y Jorge Pérez siguen siendo la comidilla de los pasillos de Telecinco a consecuencia de su affaire tras la cena de Navidad de la productora en la que ambos trabajan, Unicorn Content, presidida por Ana Rosa Quintana. La modelo ha seguido tirando del hilo y el pasado fin de semana visitó “Sábado Deluxe” para someterse al polígrafo de Conchita, que destapó datos desconocidos sobre el encuentro íntimo de la tertuliana y el guardia civil.

En un momento de la noche, Alba Carrillo incluso se refirió al tamaño del pene de Jorge Pérez, un comentario fuera de lugar que no ha gustado nada a Joaquín Prat, presentador de “El programa de Ana Rosa” y compañero de la modelo, que también trabaja para Unicorn Content los fines de semana, en el programa “Fiesta”. “Que en pleno 2022 estemos hablando del tamaño del pene de un señor en televisión, es algo que de verdad, me produce escalofríos... No tiene ningún tipo de relevancia”, se ha quejado el periodista en el matinal de Telecinco.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Del mismo modo, Pepe del Real también se ha mostrado algo crítico con Alba Carrillo tras su intervención en “Sábado Deluxe”: “Alba se ha pasado de rosca contando detalles, había cosas que si se las hubiera ahorrado, hubiese quedado muchísimo mejor”.

Unas críticas que no han sentado nada bien a la aludida, que ha cargado contra sus compañeros y la productora a través de sus redes sociales. “El cinismo y la hipocresía traspasan todo límite. Y para colmo, a parte de chismosos, cuentan las cosas mal”, comienza diciendo la modelo, que, además, lanza una serie de preguntas a modo de acusación: “¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable gente que ni estaba?”.