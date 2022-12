Alba Carrillo, por fin, cuenta toda la verdad sobre su relación con Jorge Pérez

Alba Carrillo y Jorge Pérez han sido los protagonistas de la prensa del corazón estas últimas semanas después de que saliese a la luz su ‘affaire’ durante la fiesta de la productora ‘Unicorn’ de Navidad. La colaboradora de televisión, harta de la actitud del exguardia civil y su mujer con ella tras descubrirse la infidelidad, se ha sentado en el ‘Deluxe’ para dar a conocer toda la verdad de su relación con el colaborador de televisión, dinamitando aún más el matrimonio de Jorge Pérez y Alicia Peña.

“Está siendo muy cobarde. Está haciendo un juego muy sucio. Deja de poner a mujeres para que nos peleemos. Sal y cuenta la verdad” declaraba Alba Carrillo sobre la actitud que ha tomado su examigo sobre el conflicto, decepcionada. Más decidida que nunca y sin miedo a nadie, ha asegurado que ha recibido amenazas por parte del entorno del ganador de ‘Supervivientes’. “Son amenazas veladas, temas de tribunales, denuncias… Hay colaboradores que han dicho que él está preparando una demanda. He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad” sentenciaba tajantemente. Sobre su mujer Alicia, ha sido muy clara: “Yo no le creería nada. Ha ido poniendo parches. Una vez que le han pillado, di la verdad. Le está haciendo un daño excesivo a su mujer. No solo a ella, también a todo el mundo”.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

También ha querido dejar bien claro que el tonteo de ambos venía desde hace tiempo, algo que ocurría incluso cuando su mujer estaba embarazada de su cuarto hijo. “Era algo más que evidente. Se nota cuando un compañero te agarra con complicidad”, decía sobre la atracción que había entre ambos. Aún así, ha dejado bien claro que el matrimonio, que en apariencia era idílico, no estaba bien. “Aunque él lo quiera negar, su matrimonio no estaba tan bien. Esto viene de lejos”, decía sobre el asunto.

Alba Carrillo está muy enfadad con la situación que se ha generado y no entiende la actitud de Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, que ha tomado sobre la infidelidad. “Yo como cornuda profesional me falla que Alicia no pregunte más cosas. Ella da por hecho que lo que le dice su marido está bien” decía con firmeza. Finalmente, sentenció al guardia civil sobre el tonteo que ha tenido con más chicas aparte de con ella: “Él estaba jugando a un juego. Mientras me tocaba el culo, le daba la mano a otra chica”