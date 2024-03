Ana Rosa Quintana se hace un Kate Middleton y desaparece en pleno directo

Kate Middleton está en boca de todos desde que desapareciese de la esfera pública y transitase las sombras del misterio y las especulaciones. Su salud está en boca de todos desde hace dos meses, pero parece que el tiempo no ayuda a despejar dudas, sino todo lo contrario, a generar un escándalo que se ha convertido en un problema gubernamental. Y su fotografía para calmar las aguas con motivo del Día de la Madre en Reino Unido ha complicado más todo, al estar plagado de pifias en su retoque fotográfico chapucero. Pero no solo en Inglaterra se habla hasta la saciedad de la princesa de Gales. También en España, donde incluso se han atrevido a emularla para sorpresa de todos, cuando Ana Rosa Quintana ha querido protagonizar su propia espantada y dejar a su fiel público abandonado.

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

La presentadora de ‘TardeAR’ suele ausentarse en su puesto de trabajo los viernes, como así avisó la primera semana que afrontó el reto de conducir las tardes en Telecinco tras el adiós de ‘Sálvame’. Sus médicos le recomendaban que se diese algún que otro respiro, que rebajase el ritmo y no se estresase demasiado, lo que podría perjudicar su recuperación tras el cáncer que le obligó a retirarse durante unos meses. Pero este miércoles, Ana Rosa Quintana estaba cumpliendo su tarea frente a las cámaras cuando, de repente, se levantó y se marchó.

Casualmente, quizá no tanto, el tema a tratar en esos instantes en ‘TardeAR’ era la situación complicada a la que se enfrenta la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra. No solo teorizar sobre qué mal podría haberle obligado a pasar por quirófano o el motivo real por el que no desea compartir esta información con el pueblo. También qué le empujó a mentir al mundo con una fotografía tan trucada que ha dado la vuelta al mundo entre críticas y burlas. En medio de este debate, con los colaboradores del programa ofreciendo su punto de vista y aportando la información relevante al caso, la presentadora se ha levantado anunciado sin previo aviso: “Me voy a hacer un Kate Middleton”.

Frank Blanco y Ana Rosa Quintana TardeAR

Todos pensaron que se trataba de una chanza más de Ana Rosa Quintana. Desde que está en las tardes parece más suelta a la hora de hacer revelaciones personales, especialmente sobre sus hijos. Pero el público parecía algo perdido al ver cómo la conductora del programa dejaba libre su asiento para irse del plató sin más. Por fortuna, lo de hacerse un Kate Middleton tan solo ha sido una broma, aunque no el hecho de desaparecer y dejar su puesto a Frank Blanco. Es por eso que, como compromiso con su público y al ver que a la princesa de Gales le ha salido muy cara su estrategia del silencio, al final ella misma ha querido dar explicaciones del motivo por el que se iba antes de su trabajo: “Si luego no me veis, no me ha pasado nada. Me voy al Metropolitano a ver a mi Atleti”, confesaba. Y es que, como buena seguidora del club rojiblanco, no quiere perderse el duelo contra el Inter de Milán que decide su fortuna en los octavos de final en la Champions League y su posible triunfo: “Es que hoy nos jugamos los cuartos de final”, remataba antes de salir de plano y abandonar el plató.