Belén Rueda, a corazón abierto, se sincera sobre el ictus que sufrió: "Fue un gran susto"

Belén Rueda ha sido una de las últimas invitadas al programa "Universo Calleja". La actriz ha viajado junto a Jesús Calleja, David Bisbal, Rosanna Zanetti a Ras Mohammed, un parque natural situado en el Mar Rojo. Durante su aventura, la intérprete se ha sincerado con el presentador sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida privada y, a corazón abierto, ha hablado como nunca sobre el ictus de que sufrió hace unos años.

Duro golpe

Tal y como ha desvelado Belén Rueda, sufrió un ictus transitorio que fue "un gran susto". "A veces por el estrés te da una lipotimia, tú sientes mareo, ganas de vomitar, bajada de tensión... y yo ese día sentí lo mismo, pero era un poco más intenso... Mi hermana vivía al lado y ya me conoce, pero dijo 'esto no es normal'", comenzaba relatando la actriz.

Belén Rueda y Jesús Calleja en "Universo Calleja" Telecinco

"Así que estando en el suelo, muy mareada, me dijo "infla los mofletes", al parecer tienes que estar simétrico, es importante para saber si es un ictus", explicaba Rueda a Jesús Calleja. "Si alguno de los dos hemisferios en ese momento está sufriendo un derrame o algo, porque lo mío fue solamente falta de oxígeno durante un tiempo, no tienes simetría en la cara, y no sé qué hice que en 5 minutos la ambulancia estaba en casa".

"Me hicieron pruebas y me descubrieron un aneurisma, pero durante mucho tiempo no lo quieres decir... decir que estás enfermo es que te traten diferente, y cuando eres una persona activa y quieres vivir con intensidad, esto te afecta todo", se sinceraba la actriz sobre cómo vivió su enfermedad en silencio. "Ahora llevo un stent, que me parece fascinante. El neurólogo, que para mí es Dios, me dijo 'ahora estás mejor que antes', porque el problema de no descubrir a tiempo un aneurisma es que puedes tener un ictus realmente grave".

En su mejor momento

Belén Rueda también se ha sincerado sobre su actual situación sentimental. "No tengo pareja, pero no estoy sola, tengo a mis amigos y mis hijas", confesaba la artista, añadiendo que "estoy feliz, es mi momentazo". Centrada en la boda de su hija Belén Écija con su novio Jaime, la actriz está volcada en los preparativos del enlace: "Mi hija se casa, y lo están viviendo con tanta ilusión que contagia".