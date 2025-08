Amador Mohedano estalla contra su examante tras su dolorosa traición

Raquel, la que fuese íntima amiga con derechos de Amador Mohedano tras su separación de Rosa Benito, regresó con fuerza a los platós de televisión. Arrolladora fue su intervención en ‘TardeAR’, tras once años de perpetuo silencio ante la ausencia de oportunidades de hacerse oír. Pero ha aprovechado muy bien su última aventura televisiva, cargando contra el hermano de Rocío Jurado, de quien no llega a decir que estuvo enamorada, aunque sí que “me gustaba mucho”. Eso dice antes de tirar de la manta y denunciar que es “mala persona”, entre otras lindezas que han hecho estallar al propio Amador.

El tío de Rocío Carrasco y fiel escudero de José Ortega Cano fue pillado en un balcón junto a Raquel, desatando en su día una gran polémica. Se le acusa a ella de haber dado el chivatazo a la prensa para que se produjesen esas imágenes que le dieron gloria por un tiempo, cayendo después en el olvido una década después. De aquí le rescatan desde el programa de Telecinco, dándole voz para despacharse a gusto contra su examante, a la vez que le dan la oportunidad a él para poner en su sitio a quien fuese su amada. La polémica está servida.

Amador Mohedano responde a su examante

“Yo nunca me he planteado, con un hombre que estaba casado, buscarle. Él estaba mal con Rosa y dijo un día ‘si Rosa no viene aquí, me tiro del balcón’. Rosa no apareció y entonces yo, como ese hombre me gustaba, me pongo en contacto con él por correo, porque se siente mal, me necesita…”, trata de contextualizar cómo surgieron esas fotos en el balcón de la polémica. En ‘TardeAR’ le acusan de dar el chivatazo a los paparazzi, ella lo niega y pide pruebas que demuestren que así fue. Amador también apuntaba a la misma dirección: “A mí lo que diga Amador me importa un pepinillo, porque es una mala persona y un mentiroso y lo voy a demostrar”, estallaba fuera de sí.

Raquel califica de “mala persona” y “mentiroso” a su ex en numerosas ocasiones. Quiere dejar claro que “yo no le seduje, él quiso estar conmigo y me insistió”. Niega rotunda la traición y le echa el muerto a una tercera persona. Amador Mohedano está que trina. No entiende cómo se le ha vuelto a dar voz a esta persona más de una década después y deja claro que no atesora un buen recuerdo de ella, a pesar de los bonitos momentos que vivieron, en el balcón de la controversia en Chipiona, también más allá.

“No me importa nada de lo que haya hecho, ni de lo que haga ni nada. No sé nada de ella. Yo recibí su mensaje pidiéndome disculpas y pidiéndome perdón, que ella lo único que había hecho era seguir los pasos de (ocultan el nombre del paparazzi que les fotografió juntos)”, comienza a aclarar Amador Mohedano, dando por cierto que Raquel le tendió una trampa y que le pidió perdón por ello en su día a través de un correo electrónico. “No sé en su vida qué es lo que hace ni nada, yo sé lo que hago en la mía y punto. No me he enterado de nada, yo me he enterado dos días antes de que la llevabais a la tele”, marca distancia. Es más, termina sus declaraciones subrayando que se arrepiente de haber conocido a esta señora: “Sí, totalmente”.