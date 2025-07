Guti se entera por la televisión de los planes de boda de su hija y ella aclara su relación

La relación de Guti con su hija, Zayra Gutiérrez, está en duda. Son muchos los que no entienden muy bien qué tipo de vínculo les une, cuando el exfutbolista ni tan siquiera tenía conocimiento de sus planes de boda con su novio y padre de su hijo, Miki Mejías. Una determinación de vestir de blanco y acercarse al altar para jurarle amor eterno a su amado que parece ajena al deportista, que se ha enterado de estos planes por televisión.

“Estoy completamente enamorada de mi marido, claro. Estoy esperando a que llegue el anillo”, aseguraba este fin de semana en ‘Fiesta’ la exconcursante de ‘Supervivientes’. Mostraba la ilusión que le haría una boda con el que ya considera su marido. “Pues que te quiero mucho y que me quiero casar contigo ya”, le decía a su chico mirando directamente a cámara y sin poder controlar la emoción que esta idea le embargaba. Decía haberle dado un tiempo de tregua y reflexión de dos años y que si él no daba el paso ella hincaría rodilla. Sobre estos planes de boda ha sido preguntado el futbolista y él no tenía ni la menor idea.

¿Es buena la relación de Guti con su hija Zayra?

El marido de Romina Belluscio ni tan siquiera vio a su hija en su paso por el programa de Telecinco. Una cuestión a la que hizo frente este martes en el preestreno de ‘Futbolísimos 2’: “Pues me acabo de enterar ahora mismo”, le suelta al reportero que ponía en su conocimiento las palabras de su hija días antes. “Yo es que no veo la tele, me acabo de enterar ahora mismo. No tengo ni idea”, aseguraba. Reconocía haber hablado con su hija, pero que “no me ha dicho nada de que se va a casar”. Mantiene que vive una vida tranquila, alejado de dimes y diretes y sin sintonizar los programas de televisión en los que su hija aparece.

Guti junto a su hija Zayra Instagram

Sobre si le parece bien la idea de que su hija se case, Guti lo tiene claro: “Yo tomo mis decisiones, ella toma sus decisiones. Ella es adulta, tiene un hijo, o sea, ella puede hacer lo que quiera”. El exjugador quiere ofrecer una imagen de normalidad, mientras que en el plató de ‘TardeAR’ se sorprenden, aunque subrayan que “durante muchos años no han tenido buena relación y eso lo ha dicho Arantxa en muchas ocasiones en televisión”. La modelo decía tener “una buena relación con mi hija, aunque la adolescencia es complicada”. Y es que la joven se lo ha puesto difícil a sus padres, entre escándalos varios y una maternidad temprana. “Él no se ocupa y quien no se ocupa, no se preocupa”, decía Arantxa en 2019 cuando subrayaba que el padre era “ausente y poco empático”.

Al tratarse este tema en el programa de Telecinco, Zayra Gutiérrez no ha dudado en levantar el teléfono y llamar en directo para aclarar su relación con Guti. Camino a Málaga, ha asegurado que “la relación con mi padre a día de hoy es buena, es la que siempre he tenido. Yo siempre lo he dicho, que a mi padre le veo menos por el trabajo que tiene”. Destaca que ahora mismo todo está en calma entre ellos y que no hay distancia ni rencillas, aunque no esconde que en el pasado sí que han estado en pie de guerra: “Es verdad que he tenido mis rifirrafes, pero cuando he sido adolescente”. Ahora sentencia que habla con él “todas las semanas”.

Arantxa de Benito junto a su hija, Zayra Gutiérrez Instagram

Sobre el hecho de que su padre se entere por la televisión de sus planes de boda, Zayra Gutiérrez matiza. Y es que el enlace no está aún fijado, es tan solo una ilusión que tiene y que compartió con el público antes que con su familia: “Se ha enterado por vosotros porque todavía no me voy a casar, ni tengo anillo, ni tengo nada. Obviamente no le voy a decir mis intenciones de casarme cuando no tengo nada. Cuando las tenga ya lo sabrá”. Y es que hasta que su novio no se lo pida, no habrá boda. O cuando pasen dos años y ella se canse de esperar. “El día que me vaya a casar, el que me lleve al altar va a ser mi padre”, sentencia.