Un cáncer: se desvela el motivo de la baja de César Escaleto en ‘Ni que fuéramos Shhh’

Sorpresa máxima este jueves en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Después de más de siete meses alejado del proyecto que devolvía a la vida a ‘Sálvame’, una de sus estrellas regresa al plató. César Escaleto ha tenido muchos minutos de gloria en el espacio, tanto que tras ausentarse fueron muchos fans del programa los que reclamaban explicaciones. Ante la ausencia de una razón de peso para explicar por qué había abandonado el programa, comenzaron a surgir especulaciones y conspiraciones cada vez más rebuscadas. Todas ellas se han echado por tierra cuando el protagonista, muy emocionado, ha reconocido que, en realidad, lo que le ha hecho mantenerse tanto tiempo fuera del trabajo ha sido “una palabra con seis letras: cáncer”.

“Me han contado muchas conspiraciones, que me encantan, soy súper fan. Llevaba ya unos días haciendo cositas en casa y tal, pero bueno hoy sería mi primer día haciendo rutina, aquí, en el pisito. En el plató que, por cierto, me encanta, es súper gigante. Esto se parece a los Grammy Latino, por lo menos”, comenzaba a explicar, algo nervioso, cómo ha sido su regreso, antes de desvelar el motivo por el que ha estado más de 7 meses fuera del set de cámaras: “¿Qué no ha pasado? Pues mira, no ha pasado… no he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javier de Hoyos en un sótano, ojalá, con una cruz ahí, con arneses y de todo, me hubiese encantado, pero no ha sido así. No me han echado o… no me acuerdo de qué más cosas han contado. Nada de eso ha pasado”.

Finalmente se arma de valor y lo confiesa: “Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano, que le pasa a mucha gente, que tiene seis letras, que es cáncer”. César, que trataba de restar hierro al asunto y echar mano al humor, no ha podido evitar romperse en lágrimas al pronunciar la palabra contra la que ha estado batallando este tiempo. “Un cáncer del cual puedo decir a día de hoy que estoy… recuperado. Cosa que está guay, está muy guay. Y bueno, básicamente me ha pasado eso”, decía antes de entrar en detalles. Se percató en la ducha de que tenía “un testículo hinchado, pero no le di ninguna importancia”. Dice que, al no ser hipocondriaco, pensó que se habría dado un golpe o que el problema se iría por sí solo. No sucedía y finalmente tuvo que acudir al médico de atención primaria y, tras una prueba, que tardó mes y medio en llegar, recibió el diagnóstico: "Masa sospechosa de malignidad". Se trató en la Fundación Jiménez Díaz y está encantado con el trato recibido, pero no de la tardanza del proceso de detección.