Belén Esteban, a la caza del topo que traicionó a Anabel Pantoja: estos son los sospechosos

Belén Esteban está muy tensa este jueves al tratar el tema del supuesto topo que está traicionando la confianza de Anabel Pantoja. Tanto ella como su pareja, David Rodríguez, se sienten muy presionados con la prensa, al menos sí con aquellos que le pillaron a su llegada a Sevilla este miércoles. Así se lo hizo saber a su llegada a la ciudad andaluza, teniendo varios enfrentamientos con los reporteros que les esperaban. Para su amiga Belén esto es sospechoso, pues a primerísima hora de la mañana le suena extraño que estuviesen los periodistas esperándola. Si estaban ahí es que habían sido alertados. Pero, ¿por quién? La colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha planteado esta posibilidad, pero no quiere mojarse y decir quién encabeza la lista en sus cábalas. Tiene sus sospechosos, pero no tiene pruebas que le permitan dar el paso de denunciarle públicamente. Es por eso que guarda silencio.

Belén Esteban habla de Anabel Pantoja en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

Eso sí, le está saliendo muy caro, pues en su programa sus compañeros le han apretado las tuercas para sacarle información. Primero recriminan la actitud de Anabel Pantoja de cargar contra el reportero que le estaba esperando para hacerle un par de preguntas y no diga nada sobre aquellos que han traspasado más líneas y le han llevado al kiosco rosa sin su consentimiento. Pero puestos a entrar a valorar quién podría ser, Belén ha terminado estallando muy enfadada. Se siente señalada, no como responsable de la filtración, sino más bien por defender a la protagonista y de que sus palabras se malinterpretan o siempre termina acaparando polémicas. Y es que ha vuelto a suceder cuando le adjudican la idea de señalar a posibles personas que podrían haber ejercido de topo traidor.

Desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ han planteado varias opciones. Todos ellos tendrían contacto directo con el programa de Telecinco que mandó a su reportero a esperar a Anabel Pantoja a tan intempestivas horas: “Ayer me pregunté si tenían un topo, porque hay que ser realistas que a las 5 o a las 6 haya medios. Pero es una cosa mía”. Por un lado, María Patiño y su equipo proponen como opción al grupo de las canarias, amigas íntimas de la influencer. Pero quienes más papeletas tendrían son Raquel Bollo, que ahora es colaboradora de ‘TardeAR’, Antonio Abad o Alberto Dugarte, buenos amigos de la protagonista. No se libraría Leticia Requejo, que ya ha llevado información jugosa sobre el tema a su programa en varias ocasiones, así como Amor Romeira, quien tendría más fácil las gestiones por ser íntima de Anabel y también perseguir los intereses de la cadena.

Anabel Pantoja aterriza en Sevilla con su hija Gtres

Belén Esteban no se moja y no quiere señalar a nadie, aunque dice tener sus sospechas de quién podría ser. Es más, para evitar caer en errores o que sus palabras presentes o futuras decanten la balanza por uno u otro, deja claro incluso que en la lista que su programa ha perfilado podría no estar quien ella está pensando. “De ahí hay que quitar a gente. Descartaría seguro a las canarias, a Susana Bicho y a Antoñito. El nombre que yo creo es que no sale ahí en esas fotos”. Pero para que no se desvíe la atención, la colaboradora sí que deja claro un punto y es que confía en su amiga y David Rodríguez como para poner la mano en el fuego de que ellos están exentos de cualquier sospecha. “Mi pregunta es, yo como Belén, no os digo nada. Y tú ves que al día siguiente que me he ido de viaje y que he tenido prensa a las 5 de la mañana. ¿No pensaríais lo mismo que yo? Yo no he dicho quién es, porque no tengo pruebas. La persona que creo que es no sale en esas imágenes”, sigue dejando en el aire.