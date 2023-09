Muere María Teresa Campos: Reacciones y última hora de la familia Campos-Borrego

Una de las más íntimas amigas de María Teresa, a la que conocimos en el reality show "Las Campos", no ha querido perder la oportunidad de visitar a la periodista en el hospital. "Puse un correo a Carmen y le dije que cómo estaba y me dijo que podía venir a verla a partir de la una. Vengo a darle un beso. Me han dejado dos minutos para aparcar aquí o sea que subir y bajar", ha explicado Mayte Valdelomar.

Mayte Valdelomar, amiga de María Teresa Campos, llega muy afectada al hospital EUROPAPRESS

Además, ha señalado que las hijas de María Teresa Campos están "destrozadas" y ha explicado que su visita se ha limitado a dar un beso a su íntima amiga: "Creo que hay que darle un beso porque lo único que quería es que supiese que la quería y ella lo sabe".